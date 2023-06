Vira Carbone: “Cosa ho scoperto in diretta a Buongiorno Benessere”

0 SHARES Condividi Tweet

Vira Carbone, la conduttrice fa una confessione che lascia tutti senza parole. “Ho scoperto in diretta dei rigonfiamenti sospetti”.

Vira Carbone, la nota conduttrice di Buongiorno Benessere ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti davvero senza parole. La conduttrice è andata in onda tutti i sabati mattina su Rai 1 con il programma che abbiamo appena menzionato e che ha avuto un grandissimo successo. Ad ogni modo, nella giornata di oggi, sabato 24 giugno, la conduttrice è tornata con un altro programma, intitolato La vita è meravigliosa, sempre su Rai 1 a partire dalle ore 10.30.

Vira Carbone, la conduttrice torna in tv con un nuovo programma

Vira Carbone, la conduttrice di Rai 1 che è stata per diverso tempo al timone del programma Buongiorno Benessere, è tornata oggi sabato 24 giugno al timone di una nuova trasmissione, intitolata La vita è meravigliosa. Nel corso della prima puntata, la conduttrice ha affrontato diversi temi e argomenti legati al mondo della salute.

La conduttrice confessa di aver fatto una sconvolgente scoperta sulla sua salute in diretta

Ad ogni modo, proprio nei giorni scorsi la conduttrice aveva rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale DiPiù Tv, sottolineando quanto sia importante la prevenzione. “Una volta mi sono sottoposta ad un test in diretta, e proprio quel test mi ha permesso di scoprire che avevo dei rigonfiamenti alle corde vocali”. Queste le parole di Vira Carbone che ha così fatto questa confessione che in qualche modo ha lasciato tutti senza parole. “Mi è accaduto in televisione e dopo la diretta ho subito voluto approfondire la questione”, ha detto subito dopo la conduttrice che ha anche confessato che si trattava di alcuni edemi.

L’importanza della prevenzione, le parole della conduttrice

Detto questo, la conduttrice ha continuato a ribadire il fatto che la prevenzione è davvero fondamentale ed importante, visto che proprio grazie a quel test ha scoperto questi edemi ad uno stadio precoce, curandosi in tempo, prima che fosse troppo tardi. “Nei miei programmi cerco sempre di far capire al pubblico che prevenire è importantissimo”, queste ancora le sue parole.