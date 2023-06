Italia Loves Romagna, Laura Pausini dal palco appare esageratamente fuori di sé per quanto urla durante il discorso, il pubblico allibito

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 24 giugno è andato in onda Italy Loves Romagna condotto da Giorgio Panariello, Amadeus, Alessia Marcuzzi, e Francesca Fagnani che ha visto l’avvicendarsi sul palco di tantissimi personaggi famosi che hanno voluto dare il proprio contributo per la raccolta fondi per aiutare l’Emilia Romagna dopo l’alluvione. Certamente, tra i tantissimi, non poteva mancare la bravissima e amatissima Laura Pausini, romagnola, che sul palco ha cantato e poi ha fatto un discorso che ha lasciato tutto il pubblico, sia quello che stava assistendo sia quello da casa che il popolo del web, senza parole per la veemenza che ha messo nel parlare. A tanti è sembrato esagerato soprattutto il tono di voce e la rabbia che traspariva. Vediamo cosa è successo.

Laura Pausini urla sul palco mentre fa il discorso

Ieri, in diretta da Campovolo, su Rai 1 abbiamo potuto assistere ad una serata evento “Italia Loves Romagna”.

Si è trattato di un concerto benefico fatto per dare un contributo al popolo dell’Emilia Romagna che ha subito la tragica alluvione e che sta provando a rimettersi in piedi.

In tanti si sono avvicendati sul palco per esibirsi e, tra questi, Ligabue, Gianni Morandi, Andrea Bocelli, Fiorella Mannoia ma anche Blanco, Tananai, Rkomi e Irama. E poi Laura Pausini che ha prima cantato, “Benvenuto” e “Simili”, e poi ha fatto un discorso. La Pausini ha detto così: “Questo amore lo ho imparato qui, nelle strade dove sono cresciuta, nelle strade dove tanti di voi hanno imparato a diventare emiliano romagnoli… a fare quella cosa lì, quella che si è vista di nuovo in tv poco fa, cioè quando avete pulito le case cantando Romagna Mia, quando avete avuto coraggio di aiutarvi tra di voi, tra di noi. Voglio salutare i miei compaesani, la musica è in prima fila, è sempre la prima a rispondere, ma non basta. Ora inizia la cosa più difficile. Grazie a tutti coloro che hanno aiutato”.

E così, man mano che andava avanti nel discorso, alzava sempre di più il tono della voce, piena di rabbia: “Io sono nata qui, non posso dare molto, ma voglio essere presente, con voi, perché io sono di voi, da sempre”.

E, incalzando ancora, ha continuato: “Questo coraggio che mi avete dato per girare il mondo ce l’ho perché sono romagnola, perché bisogna farsi il c*lo, perché quando hai una possibilità devi andarla a prendere e questo a me lo ha insegnato la mia terra”.

Le reazioni del web

A molti è sembrato esagerato il tono della voce e la rabbia che ha messo nelle parole. E’ sembrato che avesse troppo urlato e che fosse esageratamente piena di rabbia e poi c’è stato anche chi ha detto che tutta la rabbia è solo l’amore per la sua terra.