Scene da un matrimonio 3 nella bufera, il programma condotto da Anna Tatangelo ricoperto dalle proteste

Scene da un matrimonio 3 sostituisce Terra Amara su Canale 5 il sabato pomeriggio. I telespettatori si ribellano.

Terra amara sostituito da Scene da un matrimonio, il programma che va in onda il sabato pomeriggio. Questo cambio di programmazione però, sembra non sia piaciuto agli spettatori che sui social hanno protestato. Mediaset per questo motivo è finita proprio al centro delle critiche e delle proteste dei telespettatori. Ma vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo.

Mediaset torna al centro delle critiche e polemiche, ma per quale motivo?

Mediaset torna ad essere al centro delle critiche e proteste. Le novità degli ultimi giorni non hanno affatto convinto. Parliamo del cambio di programmazione. Mediaset ha infatti sostituito Terra amara, il noto serial televisivo turco con Scene da un matrimonio il programma condotto da Anna Tatangelo. Nonostante i buoni ascolti ottenuti dalla soap, Mediaset ha deciso comunque di mandare in vacanza Terra Amara per dare spazio al programma condotto dalla Tatangelo.

Terra Amara sostituita con Scene da un matrimonio

Non tutti i telespettatori hanno gradito questo cambio e molti si sono riservati sui social per criticare Mediaset e la scelta di togliere Terra Amara il sabato pomeriggio su Canale 5. Non sappiamo per quale motivo l’azienda abbia deciso di sostituire questa serie che ha avuto un grandissimo successo, con uno share del 22%, con un programma che invece ha totalizzato poco più della metà.

Il ritorno di Anna Tatangelo su Canale 5

Per chi non lo sapesse, Scene da un matrimonio è un programma che già era andato in onda nel 2012 sui canali Mediaset. A condurlo prima Davide Mengacci. Il conduttore è stato al timone di diverse edizioni degli anni novanta. Successivamente ne ha condotte altre due nel 2012 e nel 2015. Il programma era stato sospeso per ben sei anni, salvo poi tornare nel 2021 con Anna Tatangelo alla conduzione. Ebbene, dopo diversi Scena da un matrimonio è tornato con Anna Tatangelo. Adesso per il terzo anno consecutivo il programma tornerà con al timone Anna Tatangelo e la prima puntata andrà in onda il 24 giugno.