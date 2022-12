Anna Tatangelo, cosa le sta accadendo nell’ultimo periodo, i fans in attesa di notizie

0 SHARES Condividi Tweet

Livio Cori è ormai un vecchio ricordo per Anna Tatangelo, visto che la cantante di Sora sembra aver ritrovato il sorriso.

Anna Tatangelo la conosciamo tutti per essere una cantante napoletana, esattamente originaria di Sora, la quale da molti anni ormai è al vertice delle classifiche italiane. Ad ogni modo, la cantante è stata parecchio al centro del gossip e sotto i riflettori per via della sua vita sentimentale.

Anna Tatangelo, la sua travagliata vita sentimentale

Per molti anni è stata la compagna di Gigi D’Alessio, il cantante napoletano dal quale ha avuto un figlio di nome Andrea. La loro storia è durata davvero tanti anni, poi improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno la storia è finita. Ognuno è andato per la propria strada e Anna dopo essere tornata single si è avvicinata a Livio Cori un giovane rapper napoletano. La loro storia sarebbe durata circa un anno, poi i due si sono lasciati. Non conosciamo i motivi che hanno spinto i due a lasciarsi. Adesso Anna potrebbe avere un nuovo amore, un nuovo compagno al suo fianco. Di chi si tratta?

Livio Cori, dopo il rapper nuovo amore per la cantante?

Dopo la fine della storia con Livio Cori, Anna Tatangelo potrebbe aver trovato di nuovo l’amore. E’ stato il settimanale Diva e Donna, nella rubrica dove vengono svelati importanti retroscena su noti personaggi del mondo dello spettacolo, a dare questo scoop. Anna Tatangelo, che da poco è tornata single, potrebbe aver perso la testa per un uomo. In molti, in questi giorni si stanno chiedendo chi possa essere questo misterioso fidanzato della cantante di Sora.

Chi è l’uomo misterioso che ha colpito il cuore della cantante?

Diva e Donna, in realtà, non ha dato molte notizie al riguardo, ma si è limitata a dire che l’artista sarebbe riuscita a ritrovare la serenità perduta, grazie proprio a questo uomo di cui al momento non si conosce l’identità.“Anna Tatangelo in questo periodo è particolarmente radiosa. C’è chi dice che frequenti un nuovo cavaliere per cui nutre una forte simpatia…”.Questo quanto si legge sul settimanale. Non si sa neppure se sia una storia seria o un flirt.