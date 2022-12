Selvaggia Lucarelli volano stracci: “Quello che ha fatto la giuria? Mortificante e meschino”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli un fiume in piena contro la giuria di Ballando con le stelle. Ecco le parole della giornalista.

Selvaggia Lucarelli quest’anno è stata indubbiamente una delle protagoniste principali dell’edizione di Ballando con le stelle che sta per volgere al termine. Questa sera, infatti, venerdì 23 dicembre andrà in scena la finale del programma condotto da MIlly Carlucci. Sappiamo bene che la giornalista in questi mesi è stata parecchio bersagliata ed è stata anche molto criticata per qualche comportamento da lei tenuto. Di certo per lei questa non è stata un’edizione facile, anche per via della presenza del suo compagno Lorenzo Biagiarelli, che è stato uno dei concorrenti. In attesa della finale, la Lucarelli è tornata a parlare.

Selvaggia Lucarelli, in attesa della finale di Ballando con le stelle si sfoga

Selvaggia Lucarelli, in attesa della finale di Ballando con le stelle che andrà in scena questa sera su Rai 1 ha voluto parlare e sfogarsi, raccontando o meglio facendo un resoconto di quello che è stato il suo percorso all’interno del programma, in questa edizione.

Lo sfogo della giornalista

“Domani finisce Ballando, ho detto no a tutti gli inviti in tv per parlare dell’esperienza, così come Lorenzo (esclusa Bortone). Non ci interessava parlarci addosso oltre il programma né sovraesporci, oltretutto insieme. Bastava Ballando. E mi sarei risparmiata di fare il riassunto di questa meravigliosa (!) esperienza per Lorenzo se sabato, per l’ennesima volta in trasmissione non si fosse tentato, meschinamente, di capovolgere la verità, ovvero di dare la colpa A ME per come è andata per Lorenzo a Ballando. E cioè, in parole semplici, in un modo che definirei mortificante”. Parole molto dure quelle della giornalista che non è di certo la prima volta che lamenta il fatto che il suo compagno sia stato “trattato male”,semplicemente perchè suo compagno.

Poi parla del suo compagno Lorenzo Biagiarelli e della sua partecipazione al programma

“A me che francamente sulle spalle quest’anno ne ho avute già tante. Ora, va bene tutto, però basta con questo giochino auto-assolutorio “tu sei antipatica, qualsiasi cosa accada a Ballando te lo meriti. Te lo cerchi. Te lo chiami. È colpa tua”. E se è colpa di qualcun altro scherzava. Mi spiace solo non aver avuto la lucidità, mesi fa, di dire “Non è un pensiero gentile, né l’inizio di una storia divertente”. Peccato”. Queste ancora le parole di Selvaggia Lucarelli che ha voluto sfogarsi in attesa della finale di questa sera. Intanto, è alquanto incerta la sua partecipazione al programma per il prossimo anno.