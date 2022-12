Milly Carlucci, parole che nessuno si aspetta: “I giurati? un gruppo di amici”, interviene Zazzaroni

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci ha difeso Selvaggia Lucarelli e parla della giuria di Ballando con le stelle come di un gruppo di amici. Poi interviene anche Zazzaroni.

Continuano le polemiche intorno a Selvaggia Lucarelli dopo quanto accaduto in queste settimane a Ballando con le stelle. Questa volta però, è intervenuta la conduttrice del programma di Rai 1, Milly Carlucci la quale ha voluto spegnere ogni tipo di polemica. La conduttrice ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera e nel corso della chiacchierata, sembra che abbia voluto in qualche modo prendere le difese della Lucarelli lamentando una mancanza di solidarietà da parte dei suoi colleghi. Ricordiamo quanto accaduto qualche puntata fa, quando tutti i giurati si sono scattati un selfie in puntata senza coinvolgere la giornalista. Vediamo nel dettaglio che cosa ha riferito la conduttrice.

Milly Carlucci parla di Selvaggia Lucarelli e prende le sue difese

Milly Carlucci è intervenuta in difesa della Lucarelli, dopo tutte le polemiche sorte in queste settimane intorno alla sua persona. La conduttrice nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della sera ha lamentato una mancanza di solidarietà da parte dei colleghi della giornalista, che proprio in diretta qualche puntata fa, hanno addirittura scattato un selfie senza coinvolgerla.

Le parole della conduttrice di Ballando con le stelle

Per questo ha parlato di “un gruppo di amici”.“Mariotto che ha definito Lucarelli una ‘scimmia che tira escrementi a tutti’? Lui ha un suo modo teatrale. Ma chi siamo in fondo noi? Un gruppo di amici che si sfottono e dicono cose anche sopra le righe, ma alla fine sono amici. Giochiamo tutti al gioco della televisione che non cambia i destini del mondo. È un gioco per intrattenere che accende la passione, a noi italiani piace schierarci e dividerci”. Queste le parole di Milly Carlucci che ha parlato ancora di una giuria e di un “gruppo variegato”. La conduttrice ha parlato ancora di Selvaggia dicendo di lei che di certo è un personaggio che si fa ben notare, anche se in generale tutta la giuria è composta da persone che hanno dimostrato di avere un carattere piuttosto forte, proprio quello che in televisione ci vuole per poter far carriera.

Anche Ivan Zazzaroni dice la sua

Dopo le dichiarazioni rilasciate dalla Carlucci è intervenuto Ivan Zazzaroni che ha parlato di un gruppo coeso, ovviamente in riferimento alla giuria.“In giuria non c’è nessun problema. Selvaggia ha un suo ruolo e un suo carattere. Ogni anno ci sono delle situazioni che la vedono al centro di dinamiche. È successo anche con me, con Ciacci, con Albertazzi. Ballando ha sempre avuto questo tipo di evoluzione. Dal ballo si creano poi altre situazioni. Nessuno immaginava che ci fosse un tale concentramento di problematiche in questa edizione, ma tutto serve per strutturare e rendere solida la trasmissione, che solida è”. Queste le dichiarazioni di Zazzaroni su Selvaggia.