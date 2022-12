Gf vip, Luca Onestini nella bufera: “Ecco chi è veramente”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Onestini è stato criticato nelle scorse ore da Luciano Punzo, l’ex concorrente del reality. Ma cosa ha riferito?

Luca Onestini per la seconda volta a distanza di pochi anni, è tornato all’interno della casa più spiata d’Italia ovviamente come concorrente. L’ex tronista riesce sempre a trovare il modo per stare sotto i riflettori e non appena ha messo piede in casa, è stato coinvolto in una vicenda “sentimentale” per via di Nikita che sin da subito ha mostrato un certo interesse nei suoi confronti. Ad ogni modo, nonostante sia anche piuttosto amato in casa ed anche dai telespettatori, qualcuno ha avuto da ridire nei suoi confronti. Chi? Un ex compagno di gioco, ovvero Luciano Punzo che ha detto di lui essere un grande stratega.

Luca Onestini al centro delle critiche di Luciano Punzo, ex concorrente del Gf vip

Luca Onestini è un concorrente di questa attuale edizione del Grande fratello vip. Pare che in queste ore a parlare dell’ex tronista sia stato Luciano Punzo, l’ex concorrente del reality il quale è stato ospite di Casa Pipol, dove ha parlato anche della sua avventura all’interno della casa. Il modello campano ha puntato il dito contro Luca Onestini, sostenendo che di certo conosce bene le dinamiche, visto che non è la prima volta che partecipa a questo reality.

“Grande stratega”, ecco le parole di Luciano su Onestini

“La persona che mi è piaciuta di meno nella casa è lui. Grande giocatore. E’ un grande stratega”.Queste le parole di Luciano Punzo, un ex concorrente del reality che ha parlato anche di altri concorrenti, ma si è concentrato di più sicuramente su Onestini. “Quando sono uscito ho visto le nomination che ha fatto dopo. C’è stata quella a Daniele Dal Moro, uguale a quella che ha fatto con me e Luca Salatino. Quindi è uno stratega“.

Lo scoop su Sofia Giaele

Ad ogni modo, ad un certo punto Luciano si sarebbe lasciato scappare dalla bocca un vero e proprio scoop, parlando di Sofia Giaele De Donà.“Se restavo un po’ nella casa ti dico che mi rompeva un po’ troppo. Ma che suor. Ci siamo massaggiati a fondo. Disse io c’ho voglia di sc**r”. Questo quanto svelato dall’ex concorrente, le cui parole sono apparse come un fulmine a ciel sereno.