Alex Belli, la moglie Delia Duran umiliata: “Non merita il successo che ha”, da chi vengono queste parole

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Cavaglià, l’ex tronista di Uomini e Donne nel corso di un’intervista ha parlato di un’ex gieffina e le sue parole non sono passate inosservate.

Nella giornata di ieri il gossip si è concentrato sui Donnalisi, ovvero Antonella FIordelisi ed Edoardo Donnamaria che si sono lasciati. Proprio l’ex gieffina sui social ha fatto una diretta raccontando la fine della storia e lo ha fatto in lacrime. Alcuni fan attenti però hanno notato una polemica scoppiata e passata quasi inosservata. Ma di cosa stiamo parlando? Un’ex tronista sembra aver rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti contro un’ex gieffina.

Giulia Cavaglià si scaglia contro un’ex gieffina

Giulia Cavaglià nella giornata di ieri è stata ospite su Radio RDS ed alcune sue dichiarazioni hanno in qualche modo scatenato una polemica. L’ex tronista ha risposto ad una serie di domande sulla sua vita privata e professionale. Poi, ha risposto anche alla domanda su “chi del mondo dello spettacolo non merita il successo che ha”. Senza tanti scrupoli e con la massima sincerità, l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto ed ha fatto il nome di Delia Duran.

L’ex tronista, le dure parole su Delia Duran

Secondo le parole di Giulia, la moglie di Alex Belli ha un grande successo soltanto perchè molto bella.“Chi dello spettacolo che conosco non merita il suo successo? Mi verrebbe da dire Delia Duran. Per il senso che ha un sacco di successo, ma ha il suo successo solo perché è una bellissima ragazza, però non le attribuisco altre doti”. Queste le parole di Giulia Cavaglià, parlando di Delia che è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande fratello vip insieme al marito.

I commenti del popolo del web

Dopo le sue dichiarazioni, in molti hanno commentato andando contro l’ex tronista. “Lei non sarà mai Delia Duran”, ha scritto un utente. “Pare abbia fatto uomini e donne, ma io la conosco perchè tipo qualche mese fa giravano delle storie di lei piangendo perchè le hostess avevano osato fare il proprio lavoro chiudendo il gate e quindi lei aveva perso l’aereo. E con questo ho detto tutto“, ha scritto ancora un altro utente. “Delia fa costumi, disegna abiti e fa la modella, non ha bisogno di apparire come altre“, ha aggiunto ancora un altro utente.