Italia Loves Romagna nella bufera, il pubblico sui social si scatena con la protesta

Ieri, sabato 24 giugno è stato trasmesso su Rai 1 in diretta, Italia Loves Romagna una serata evento per raccogliere fondi a favore degli alluvionati dell’Emilia Romagna.

La serata, ricca di ospiti, ha visto sul palco, come presentatori, Alessia Marcuzzi, Amadeus, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani ma il pubblico ha protestato contro il programma. Vediamo cosa ha scatenato la protesta e il malumore.

Italia Loves Romagna attaccato dal pubblico

Italia Loves Romagna realizzato per un importante e nobile scopo, raccogliere fondi per aiutare il popolo dell’Emilia Romagna a rialzarsi dopo la tremenda alluvione che ha colpito quella terra, è stata duramente attaccato dal pubblico che lo seguito perché l’audio è risultato pessimo.

L’evento, che si è tenuto alla Rcf Arena, a Campovolo, ha avuti circa 40mila persone nel pubblico e tanti sono stai i cantanti che sono saliti sul palco, da Zucchero che ha anche duettato con Salmo, la splendida “Diavolo in me”, poi Salmo da solo e tantissimi altri che hanno reso la serata meravigliosa ma sul web si è scatenata la protesta perché non c’era una buona acustica e così sui social si è potuto leggere: “Non si sente nulla o cosa? Cioè il fonico ha dato forfeit io sento più gli applausi del pubblico che le voci” oppure c’è chi ha scritto: “Se si deve sentire cosi possono anche chiudere” e anche: “Tutto molto bello ma l’audio è fa schifo!”, “Audio pessimo”, “Da casa l’audio non è dei migliori”, “I tecnici del suono stanno boicottando il concerto, Laura Pausini fai qualcosa”.

Laura Pausini tiene un discorso

Quando, poi, è stata la volta di Laura Pausini, dopo aver cantato, ha voluto parlare alla gente dell’Emilia Romagna e si è rivolta loro dicendo così: “Questo amore lo ho imparato qui, nelle strade dove sono cresciuta, nelle strade dove tanti di voi hanno imparato a diventare emiliano romagnoli… a fare quella cosa lì, quella che si è vista di nuovo in tv poco fa, cioè quando avete pulito le case cantando Romagna Mia, quando avete avuto coraggio di aiutarvi tra di voi, tra di noi. Voglio salutare i miei compaesani, la musica è in prima fila, è sempre la prima a rispondere, ma non basta. Ora inizia la cosa più difficile. Grazie a tutti coloro che hanno aiutato”.