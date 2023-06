Italia Loves Romagna, Gianni Morandi canta con Elodie e la mette in grande imbarazzo, lei smette di cantare e si limita a ballare

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera su Rai 1 in diretta è andata in onda la serata evento Italia Loves Romagna per la raccolta di fondi da destinare alla popolazione dell’Emilia Romagna che ha subito, qualche mese fa, l’alluvione che ha devastato la terra. Oggi la popolazione sta ricominciando a vivere ma tanti sono i disagi ancora e tanti sono i soldi necessari. Per questo lo spettacolo di ieri sera è stato importantissimo per raggiungere lo scopo della raccolta fondi.

Ma durante la serata, qualcosa è andato storto. Innanzitutto, l’acustica era pessima e in tanti sui social l’hanno fatto notare criticando questo aspetto e poi, sul palco si sono esibiti Gianni Morandi, Elodie e Fiorella Mannoia insieme e hanno cantato il brano di Morandi, Vita. Poi Gianni Morandi ha deciso di cambiare la scaletta e ha intonato “C’era un ragazzo”, Elodie non conosceva le parole e, dopo un momento di smarrimento, non ha più cantato e si è limitata a ballare. Vediamo cosa è accaduto.

Elodie dimentica le parole del brano

Elodie, Gianni Morandi e Fiorella Mannoia, sul palco di Italia Loves Romagna hanno cantato “Vita“, per rendere un omaggio a Lucio Dalla. Ma poi, Morandi, grandissimo professionista, ad un certo punto, ha cambiato la scaletta e così Elodie non è stata più in grado di cantare non conoscendo le parole. La canzone oggetto di panico per Elodie è stata: “C’era un ragazzo“.

E se tutti la conoscono a memoria e, forse, Morandi ha confidato su questo, Elodie no e così mentre dirigeva il maestro Leonardo De Amicis che non ha avuto alcuna difficoltà a seguire Morandi come Fiorella Mannoia, Elodie ha smesso di cantare e ha solo ballato.

La reazione del web

Sul web tutti hanno notato l’imbarazzo e il momento difficile di Elodie e hanno scritto così: “Elodie che non sapeva mezza parola mi ha spezzato” e poi qualcun altro ha scritto: “Il terrore sul volto di Elodie quando Morandi ha improvvisato un ultimo – famosissimo – pezzo che non avevano provato (e che lei evidentemente non sa)”.

Poi, tutti si sono meravigliati che la parte finale del programma non è stata gestita, come sempre accade, dai conduttori ma l’evento è finito con questi tre cantanti. Forse, c’è stata qualche tensione dietro le quinte ed è probabile che si verrà a sapere.