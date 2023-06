Nathaly Caldonazzo, dopo l’Isola pubblica dei video che non piacciono, i fan: “Cosa vuoi dimostrare?”

0 SHARES Condividi Tweet

Nathaly Caldonazzo dopo l’Isola dei famosi pubblica video tra biscotti, gelati, cene e aperitivi. I fan le chiedono “Cosa vuoi dimostrare? “

Nathaly Caldonazzo è reduce da una grande esperienza vissuta all’Isola dei famosi. Ad ogni modo, dopo la fine del reality la showgirl ha iniziato a mostrarsi sui social, ma soprattutto ha condiviso diverse foto e video, in cui mangia un pò di tutto ma soprattutto dolci. Alcuni fan però hanno replicato, chiedendo che cosa volesse dimostrare la showgirl con questi video.

Nathaly Caldonazzo dopo la fine dell’Isola torna alla sua vita

Nathaly Caldonazzo è stata di certo una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Lei è una showgirl molto famosa e nota, la quale vanta una carriera molto lunga e ricca di grandi successi. Ad ogni modo, la sua partecipazione all’Isola dei famosi ha fatto parecchio preoccupare diversi fan, anche per via dell’eccessiva magrezza.

Fan preoccupati per l’eccessiva magrezza

Ad ogni modo, dopo la fine dell’Isola dei famosi, la showgirl è apparsa sui social dove ha pubblicato costantemente dei video in cui mangia biscotti, latte e cioccolato. Ma non finisce qui, visto che la showgirl ha anche pubblicato spesso foto ed Instagram stories mostrandosi a cena o pranzo con amici, aperitivi e tanto altro. Per tutti questi contenuti, la showgirl è stata criticata dai suoi fan, che hanno notato un dettaglio che di certo non è passato inosservato.

Video e foto con cibo, molti fan la criticano

Nelle scorse settimane era stata fortemente criticata per l’eccessiva magrezza che aveva anche preoccupato i fan e telespettatori fedeli al reality L’Isola dei famosi. Molti in questi giorni le hanno però chiedo il motivo per cui si mostri sempre con del cibo, senza fare attenzione alla sua salute. Secondo diversi fan, il motivo è essenzialmente uno, ovvero tentare di rasserenare i suoi fan, facendogli vedere che mangia ed anche a sufficienza.«Brava, fai bene a mangiare. Se mettessi qualche chilo staresti meglio», le scrive un fan. Alcuni però mettono in discussione il fatto che la showgirl poi seriamenti li consumi questi pasti.«Fai video con latte e biscotti, ma li mangi? Dovresti, sei molto magra!», ha scritto ancora un fan.