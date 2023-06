Nathaly Caldonazzo, la figlia arriva sull’Isola dei famosi ma la scena non viene trasmessa, ecco perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Nathaly Caldonazzo riceve la visita della figlia in Honduras ma la scena non viene trasmessa da Mediaset. Per quale motivo?

Nathaly Caldonazzo, nota showgirl e naufraga di questa edizione dell’Isola dei famosi ha ricevuto in questi giorni una splendida notizia. La figlia Mia Sangiuliano, infatti, è sbarcata proprio in Honduras, sull’Ultima Spiaggia ed ha avuto modo di trascorrere insieme alla mamma un’intera giornata. Peccato che la scena non è passata in tv, ma per quale motivo?

Nathaly Caldonazzo naufraga all’Isola dei famosi

Nathaly Caldonazzo, nota showgirl e attuale naufraga dell’Isola dei famosi, da diverse settimane sta affrontando questa sfida. Proprio in queste ore la naufraga ha ricevuto una bellissima sorpresa, ovvero la visita della figlia Mia Sangiuliano. Quest’ultima è arrivata sull’Isola per fare una sorpresa alla mamma e trascorrere un pò di tempo con lei. La giovane è così sbarcata sull’Ultima Spiaggia trascorrendo con la madre un’intera giornata. Ciò che ha destato parecchio clamore è stato il fatto che l’arrivo della giovane Mia non è stato annunciato.

La figlia di Nathaly va sull’Isola per fare una sorpresa alla madre

Molto probabilmente il motivo è da addebitare al fatto che per via della morte di Silvio Berlusconi i palinsesti Mediaset hanno subito dei cambiamenti non indifferenti. Proprio la puntata dell’Isola dei famosi non è andata in onda lunedì, ma ieri sera venerdì 16 giugno. Non sono neppure andati in onda i daytime ne lunedì, ne martedì e neppure giovedì, il giorno in cui si sono svolti i funerali di Berlusconi. Canale 5 poi ad un certo punto ha deciso di mandare in onda una puntata generica e della figlia della Caldonazzo non si è visto nulla.

La visita della 19enne passa inosservata

La visita della 19enne sull’Isola è passata completamente inosservata e nessuno se ne sarebbe accorto, se non fosse che la pagina Instagram di Banjay ha pubblicato una fotografia che ha mostrato proprio la figlia della Caldonazzo sull’Isola. In molti hanno considerato questa omissione da parte di Mediaset un brutto scivolone. Chissà cosa ne penserà la stessa Nathaly quando lo verrà a sapere. Sicuramente per lei l’importante è che ha potuto vedere la figlia e trascorrere con le un’intera giornata.