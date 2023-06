Emilio Fede non riesce ad andare al funerale di Silvio Berlusconi e sbrocca sui social: “Farabutto, mascalzone”

0 SHARES Condividi Tweet

Emilio Fede, ormai 90enne, ha fatto di tutto per andare al funerale del suo amico Silvio Berlusconi ma non ci è riuscito e, sui social, ha sfogato tutta la sua frustrazione.

Vediamo cosa è accaduto.

Emilio Fede non riesce ad andare al funerale di Silvio Berlusconi

Al funerale di Silvio Berlusconi, morto il 14 giugno, c’erano veramente tutti i personaggi del mondo dello spettacolo e tra questi: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Barbara d’Urso. C’era anche la ex moglie Veronica Lario e l’attuale compagna Marta Frascina, e poi la premier Giorgia Meloni, il Presidente della repubblica, Sergio Mattarella. Praticamente tutti ma non Emilio Fede, suo grandissimo amico da sempre.

L’ex direttore del Tg4 ha fatto una diretta Instagram per svelare cosa era accaduto che gli aveva impedito di partecipare.

Pare che l’autista sarebbe dovuto andarlo a prendere ma poi non si è presentato e, Emilio Fede ha detto così: “Lui è sparito e non si è fatto trovare! Quel farabutto andrebbe arrestato! Non solo è sparito, ma ha fatto pure in modo che bloccasse la mia macchina buttando via le chiavi. Farabutto mascalzone!”.

Durante la diretta, un amico gli ha chiesto perchè non fosse andato al funerale e lui, fuori di sé, gli ha uralto contro così: “Se vieni qua ti regalo cinquemila euro e te lo spiego. Vieni! Vieni! P*rco l*rido, figlio di una p****na ba**scia, cor**to di me**a, che tu possa morire di un cancro al buco del c**o che tanto lo hai usato da f***io. Sono in mano a delle m***e!”.

Emilio Fede a Berlusconi che non c’è più: “Sono anche contento di non arrivare in tempo”

Poi Emilio Fede, quando si è calmato, ha fatto un’altra diretta Instagram e ha detto così rivolgendosi direttamente a Silvio Berlusconi: “Ciao Presidente Berlusconi, sono anche contento di non arrivare in tempo: per lungo tempo guardare una bara sapendo che dentro ci sei tu e avendo la forza dentro che mi occorre di allungare la mano e dire ‘Silvio, vengo con te! Non mi mollare. Io ormai ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto”.