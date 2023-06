Oggi è un altro giorno, Nathalie Guetta diretta: “Cosa mi è successo al Maurizio Costanzo Show”

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi, giovedì 15 giugno è andata in onda un’altra puntata de Oggi è un altro giorno e, tra i tanti ospiti, c’era anche la bravissima attrice di Don Matteo, Nathalie Guetta che si è tanto raccontata facendo molto sorridere e divertendo tutto il pubblico sia quello in studio che quello a casa che la ama tantissimo.

Vediamo cosa ha detto a proposto del Maurizio Costanzo Show.

Nathalie Guetta: “Pensavo di fare il Maurizio Costanzo Show per una sola sera, invece non è andata così”

Serena Bortone ha fatto una lunga intervista a Nathalie Guetta e, tra i tanti racconti che ha fatto l’attrice, ha voluto anche parlare delle sue ospitate al Maurizio Costanzo Show.

La Bortone ha sottolineato: “Eri stata invitata per una puntata ma da quel programma poi non ne sei più uscita” e lei ha risposto così: “Si, pensavo di parteciparvi per una sola sera, invece non è andata così”. E poi ha tenuto a precisare: “Maurizio è stato molto importante per me”.

Serena Bortone su Nathalie Guetta: “Nessuno sa ciò che sto per svelare”

Serena Bortone ha poi svelato che la Guetta ha una sorella gemella e questa notizia l’ha commentata così: “C’è un’altra Nathalie Guetta quindi!”, e la Guetta, di rimando: “Ma non siamo uguali…”.

Poi ha anche aggiunto: “Catherine lavora in ufficio, a Parigi, non lo sapeva nessuno della sua esistenza perché sono tutti ossessionati con David. Io la chiamo Catù. Lei è molto protettiva nei miei confronti. È sposata e ha quattro figli. Ho un rapporto meraviglioso con lei ma siamo totalmente diverse. Siamo nate con cinque minuti di differenza, io sono nata per ultima. Nonostante siamo gemelle non siamo così in simbiosi”.

Poi l’attrice ha detto: “Alla nascita mia sorella pesava più di 3 chili, io a malapena 1 chilo e 300 grammi …

Mia mamma una volta ha comprato un pollo ed è rimasta spiazzata perchè pesava più di me alla nascita”.

E, ancora: “Mia sorella è sempre stata molto protettiva nei miei confronti. Non siamo uguali in niente”

Nathalie Guetta ha scritto un libro: “Dodici in caso di stress” e ha voluto spiegare: “Con dodici mi riferisco alle sigarette”.