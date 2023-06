Myrta Merlino lascia La7, quali sono state le sue parole sibilline al momento dei saluti

0 SHARES Condividi Tweet

Myrta Merlino ha lasciato La7, la decisione è arrivata proprio nella giornata di ieri, quando la conduttrice l’ha comunicato al suo pubblico.

La stagione televisiva è praticamente terminata, molte trasmissioni e di conseguenza diversi conduttori sono andati in vacanza in attesa di tornare a settembre con la prossima stagione. Molte le rivoluzioni soprattutto in Rai, ma proprio in queste ore una conduttrice ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Stiamo parlando di Myrta Merlino, la conduttrice che ha deciso di lasciare La7 ed ha lanciato una stoccata a Massimo Giletti.

Myrta Merlino fa un annuncio e lascia tutti senza parole

Myrta Merlino, la nota conduttrice che negli ultimi anni ha lavorato su La7, nelle scorse ore ha comunicato di aver preso una decisione. La conduttrice, infatti, ha salutato il suo pubblico, proprio nel corso della puntata del programma L’aria che tira, andata in onda ieri venerdì 16 giugno. Dopo aver intervistato Matteo Renzi e dopo una breve pubblicità, la conduttrice ha salutato i telespettatori che l’hanno seguita in tutti questi anni, ben 12, ed ha comunicato che quella sarebbe stata la sua ultima puntata.

La conduttrice lascia La7

“Oggi per me è l’ultima puntata de L’Aria che tira“, ha detto la conduttrice, che ha anche aggiunto “E’ stato un viaggio incredibile”. Myrta ha ricordato così i successi ottenuti in questi anni, parlando di ben 12 edizioni da lei condotte per un totale di 200 puntate all’ anno. Poi, la conduttrice è passata anche a ricordare gli eventi storici più significativi che ha trattato nel programma in questi anni, facendo poi una battuta “Da Berlusconi a Berlusconi, mi verrebbe da dire”. Alla fine, tanti ringraziamenti a coloro i quali le sono stati vicini e diversi membri del cast sono entrati in studio con un mazzo di fiori per lei.

I ringraziamenti della conduttrice, poi le parole sul suo futuro

Lunghi ringraziamenti per la conduttrice ed anche all’emittente e di conseguenza ad Urbano Cairo “che mi ha fatto sentire sempre enormemente libera”, ha detto la conduttrice. Quale sarà il suo futuro professionale? Al momento non ci è dato sapere ed a tal riguardo anche la conduttrice ha detto “Ci rivedremo presto, prestissimo. Questo si, ve lo prometto”. Si vocifera un possibile ritorno in Rai per la conduttrice, ma al momento non ci sarebbe niente di ufficiale.