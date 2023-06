Selvaggia Lucarelli umiliata da Elena Guarnieri “Sciacalli”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli e un altro giornalista si scagliano contro Elena Guarnieri per l’atteggiamento tenuto durante i funerali di Silvio Berlusconi.

Selvaggia Lucarelli spesso e volentieri finisce al centro della polemica, per questo suo modo di fare e per il suo essere così schietta e sincera. Proprio in questi ultimi giorni, in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi, la stessa Selvaggia ha preso di mira la giornalista Elena Guarnieri che si è commossa quando la folla in piazza Duomo ha iniziato ad intonare il coro “Chi non salta comunista è”. La giurata di Ballando con le stelle ha preso di mira la giornalista, ma non è stata l’unica visto che anche Fabio Salamida ha espresso il suo disappunto. Ma vediamo nel dettaglio che cosa i due hanno dichiarato.

Selvaggia Lucarelli prende di mira la giornalista Elena Guarnieri

Selvaggia Lucarelli in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi ha espresso il suo parere su alcuni personaggi e sui comportanti di alcuni di questi. Proprio nel corso del funerale, in piazza Duomo la folla si è lasciata andare ad un coro “Chi non salta comunista è” e la giornalista Elena Guarnieri si è lasciata andare ad un pianto di commozione. A prenderla in giro è stata Selvaggia Lucarelli la quale ha condiviso un emoticon facendo intendere di essere piuttosto indignata dal comportamento della giornalista.

Anche Fabio Salamida prende di mira Elena per l’atteggiamento tenuto ai funerali di Silvio Berlusconi

Così come lei, anche Fabio Salamida che ha lanciato una frecciatina alla giornalista.“Appena partirà ollelè ollalà, faccela vede e faccela toccà, dovranno interrompere il collegamento perchè inizierà a piangere a dirotto“. Queste le parole di Fabio che non sono passate inosservate alla giornalista che ha replicato e lo ha fatto in modo anche abbastanza duro. La giornalista innanzitutto si è scagliata contro Selvaggia Lucarelli e contro Fabio Salamida.

La replica della giornalista

“I giornalisti faziosi. Quelli e quelle che difendono le donne a parole ma a fatti le sbeffeggiano, quelle giornaliste pronte a scagliarsi contro gli uomini accusandoli di sessismo, a seconda di chi è la donna sbeffeggiata”. Queste ancora le parole della giornalista che con un post ha attaccato i colleghi.“Maestre e maestri di giornalismo che inseguendo i like, tagliano ad hoc i video per farli sembrare qualcosa che non è. Questi sono solo sciacalli, entrambi i signori sopra iscritti all’ordine dei giornalisti”. Con queste parole ha concluso il suo sfogo.