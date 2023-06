Unomattina Estate, Serena Autieri stoccata al veleno: “Perché sono tornata in tv solo ora? Non ne voglio parlare”

0 SHARES Condividi Tweet

Tra qualche giorno, il timone di Uno mattina passerà a Unomattina estate che avrà come conduttori un trio molto ben assortito, Serena Autieri, Tiberio Timperi e Gigi Marzullo.

Serena Autieri, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Gente ha preso posizione sul perché è tornata in tv dopo parecchi anni di assenza. Vediamo cosa ha detto.

Serena Autieri: “Ecco perché sono tornata in tv”

Serena Autieri torna in televisione alla conduzione di un programma molto importante, Unomattina estate.

E torna ora che il governo è cambiato e, dunque, il giornalista di Gente che l’ha intervistata le ha chiesto se questo cambio, con l’avvicendamento del nuovo amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio centri con il suo ritorno. Lei così ha dato una spiegazione diretta e ha detto: “È un discorso con cui non vorrei inzaccherarmi. Ho sempre lavorato e su tanti fronti”.

Però, poi, ha anche tenuto a precisare: “Cerco di meritarmelo ogni giorno, mi metto in discussione, sono continuamente in carriera”.

Poi ha spiegato come si sono divisi i compiti lei, Gigi Marzullo e Tiberio Timperi e ha detto così: “È un programma storico, e io avrò la parte dell’intrattenimento”.

A proposto di come vivrà questa esperienza ha dichiarato: “A differenza del mio compagno di Gigi Marzullo che vive di notte io adoro vivere di giorno, mi sveglio alle 6 la mattina. Ho bisogno di preparare la colazione, vedere la mia agenda, mi piace fare le cose con calma perché poi alle 7 si sente che la città comincia a muoversi”. E poi, ancora: “Io sono in vacanza sempre perché faccio il lavoro più bello del mondo. Mi diverto un sacco con persone che mi piacciono, sarò in vacanza insieme a chi ci guarderà da casa. Faremo colazione e canteremo insieme, sarà un’estate in leggerezza. Racconteremo anche storie interessanti in giro per l’Italia e ospiteremo grandi nomi della cultura”.

Serena Autieri e la sua famiglia

Serena Autieri è innamoratissima della sua famiglia composta dal marito, l’imprenditore Enrico Griselli e dalla sua bambina Giulia, di dieci anni e, a questo proposito, ha detto: “Quando ho conosciuto Enrico c’è stato come un clic, le priorità si sono rovesciate. Siamo come un puzzle di mille pezzettini che s’incastrano alla perfezione”.

E, ancora: “All’inizio facevo le sceneggiate di gelosia, in dialetto napoletano. Sono ancora gelosa, ma ho imparato a controllarmi”.

A proposito, invece, del rapporto che Serena Autieri ha con Tiberio Timperi, la conduttrice e attrice ha svelato: “Amo la pace, e poi tutti noi abbiamo degli spigoli”.