Unomattina in famiglia, Timperi prende in giro Gianni Ippoliti: “Facciamo i conti?” e Ippoliti ci ride su

Il pubblico di Uno mattina in famiglia non vedeva l’ora di capire in che rapporti stessero Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi dopo la lite della settimana scorsa e, se qualcuno si aspettava del gelo tra i due, è rimasto deluso perché, al contrario, hanno scherzato e si sono presi in giro rispettivamente salvo poi lanciare una frecciatina al gossip che ha imperversato durante la settimana. Vediamo cosa si sono detti e che scambio di battute c’è stato tra di loro.

La lite tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi

La settimana scorsa, Tiberio Timperi si era mostrato insofferente durante lo spazio di Gianni Ippoliti e aveva anche sbuffato in diretta. Ippoliti, che se ne era subito accorto così come se ne erano accorti i telespettatori, gli ha chiesto spiegazioni ma da Timperi ha avuto solo un “Dopo facciamo i conti”.

A quella risposta, Ippoliti aveva salutato tutti e aveva abbandonato il programma. In settimana, poi si sono rincorse le voci di un chiarimento probabile tra i due e stamattina sono apparsi in trasmissione rilassati e sorridenti.

Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi scherzano sulla lite

Gianni Ippoliti, entrato nello studio di Uno mattina in famiglia, ha detto: “Abbiamo un 73% di notizie false. Questa settimana si è toccato il record delle notizie false”.

Poi è stata la volta di Tiberio Timperi che, con tono scherzoso e amichevole, gli ha detto: “Facciamo i conti?”, riprendendo la frase della lite.

Ma poi Tiberio Timperi ha voluto leggere una lettera di Roberto Alessi, che è il direttore di Novella 2000 con cui ha comunicato ad uno stupito Gianni Ippoliti la vincita di un premio per la categoria Press Tv Show.

Tv blog ha poi fatto sapere che si vocifera che sarà Tiberio Timperi a condurre, per la prossima stagione, I Fatti vostri che dovrebbe anche andare in onda la sera, che non si sa ancora in quel caso, cosa verrebbe affidato alla conduzione di Salvo Sottile ma che il posto di Tiberio Timperi lo potrebbe prendere Beppe Convertini. Al momento, non si sa però ancora nulla di certo perchè i palinsesti saranno ufficializzati solo nel mese di luglio.