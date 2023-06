Elena Guarnieri a Selvaggia Lucarelli: “Sciacallo” e la Lucarelli: “Elena Guarnieri, ripigliati”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa, in occasione del funerale di Silvio Berlusconi, Elena Guarnieri ha scritto un post al veleno contro Selvaggia Lucarelli al quale oggi la Lucarelli ha risposto con parole decisamente dure.

Vediamo cosa è successo.

Elena Guarnieri al veleno contro Selvaggia Lucarelli: “Sciacalli”

Il funerale di Silvio Berlusconi è stato seguito in diretta per il tg 5 dall’inviata Elena Guarnieri. Durante la cerimonia, un gruppetto di persone ha urlato, più volte “Chi non salta comunista è” e la Guarnieri si è commossa.

E’ evidente che la commozione della Guarnieri è stata una pura coincidenza rispetto all’intonazione di quel coro ma quello spezzone è diventato virale in pochissimo tempo.

E così Selvaggia Lucarelli e Fabio Salamida lo hanno commentato.

Selvaggia Lucarelli con un’emoticon contrariata, mentre Salamida ha scritto così: “Appena partirà ollellè ollallà faccela vede e faccela toccà dovranno interrompere il collegamento perché inizierà a piangere a dirotto”.

La Guarnieri ha immediatamente risposto con parole durissime ai due giornalisti scrivendo nel suo post di “giornalisti faziosi e sciacalli ” e di “maestre e maestri di giornalismo che inseguendo i like, tagliano ad hoc i video per farli sembrare qualcosa che non è. Questi sono solo sciacalli”.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, poco dopo le ha riposto così: “La giornalista riprende il mio post, ci attacca uno dei 3500 commenti e ‘sciacalli’, ‘sessismo’, ‘ordine dei giornalisti’. Capisco che si debba continuare a recitare la parte dell’orfana inconsolabile, ma ripigliati figlia mia”.

Poi la Lucarelli, sotto il commento della Guarnieri che diceva: “Il problema sono le parole disgustose scritte da quel pseudo giornalista e avvallate dalla signora. Ma come, si indigna che io prontamente in diretta non stigmatizzo il coretto e poi lei lascia scrivere ad un collega sulla sua pagina certe porcate?”. La Lucarelli ha controbattuto: “E continua a fare tutto da sola. Io non ho scritto da nessuna parte che lei avrebbe dovuto stigmatizzare, anche perché mi pare evidente la sua adesione culturale al coro. Ma soprattutto, qualcuno le spieghi che AVVALLARE vuol dire insabbiare, mentre suppongo che lei intendesse dire AVALLARE/AVALLATE. Chi non salta ignorante è”.