Ilary Blasi, la battuta sui Rolex di Totti sorprende tutti: “Per sapere l’orario bisogna aprire la cassaforte”

Ilary Blasi all’Isola dei famosi fa una battuta sui Rolex ed il riferimento alla vicenda legata all’ex marito è piuttosto evidente.

Ilary Blasi trova sempre il modo per finire al centro del gossip. Proprio in questi giorni sta facendo tanto discutere la battuta fatta dalla conduttrice, nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi che è andata in onda proprio venerdì 16 giugno. Ilary nel corso della puntata, ad un certo punto si è lasciata andare ad una battuta sui rolex di Francesco Totti. Ecco le sue parole.

Ilary Blasi all’Isola dei famosi punzecchiata dai conduttori de Lo Zoo 105.

Ilary Blasi nel corso della semifinale dell’Isola dei famosi, andata in onda proprio ieri si è lasciata andare ad una battuta sui Rolex che di certo non è passata inosservata. Come ben sappiamo mesi fa, in seguito alla notizia della separazione da Francesco, Ilary era finita al centro di una vicenda finita tra l’altro in tribunale, accusata da Totti di avergli rubato dei Rolex di sua proprietà. Ma vediamo che cosa è accaduto e cosa ha detto la conduttrice.

La battuta sui Rolex

Ilary è stata un pò punzecchiata dai naufraghi che sono alla conduzione de Lo zoo 105 e che vede la partecipazione di Fabio Alise, che è approdato in Palapa proprio per fare una sorpresa al suo amico Marco Mazzoli. I due si sono divertiti a prendere in giro Ilary, la quale ad un certo punto si è lasciata andare a questa battuta che non è passata inosservata. I due hanno fatto una serie di battute sul nuovo compagno di Ilary, ovvero Bastian Muller e poi sono passati all’attacco chiedendo “Per sapere l’orario devi necessariamente aprire la cassaforte?”. Ovviamente i due hanno fatto riferimento alla vicenda dei Rolex.

Ilary sta al gioco e la sua battuta non passa inosservata

Ed infatti, Paolo Noise che ha deciso di prendere parte a questa gag ha dato ad Ilary un Rolex finto.. «Aspetta Marco, adesso faccio una cosa. Voi non mi vedete ma vi mimo la scena. Ilary puoi chiudere gli occhi e porgermi la mano? Le sto porgendo una cosa nella mano. Adesso dimmi anno e quotazione», ha detto Paolo, tra le risate generali. La conduttrice, che è stata al gioco ha replicato dicendo “Posso? E’ finto vai a casa: è un fake”.