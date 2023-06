Viva Rai 2 si rifarà? “Forse risposta positiva per Fiorello”, chi rilascia questa importante dichiarazione

0 SHARES Condividi Tweet

Viva rai 2, il noto programma di Fiorello è ancora in bilico e non si sa se effettivamente tornerà il prossimo anno. A parlarne il giornalista Giancarlo De Andreis.

Fiorello, il noto conduttore e showman più amato di tutti i tempi è stato al timone di una trasmissione che ha avuto un successo davvero straordinario. Il programma in questione è Viva Rai 2, che da un pò di tempo a questa parte è al centro del gossip. Il motivo? Secondo diverse voci il programma non dovrebbe tornare il prossimo anno, anche se Fiorello più volte ha destato dei dubbi, salvo poi dare delle conferme. Ad oggi però, non c’è assoluta certezza del fatto che Viva Rai 2 possa tornare a settembre. Ma quali sono le ultime novità al riguardo?

Viva Rai 2, il programma di Fiorello tornerà la prossima stagione?

Viva Rai 2, lo storico programma di Fiorello è andato in vacanza proprio lo scorso 9 giugno eppure già si parla della prossima stagione. Questa potrebbe essere proprio a rischio, visto che al momento non ci sarebbe alcuna conferma. Nonostante il grande successo ottenuto dal programma, che in questi mesi ha ospitato tanti noti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica, i dubbi sul futuro sono ancora tanti. Il pubblico è già in trepida attesa e spera che il programma possa tornare a settembre, ma come già anticipato, non c’è ancora alcuna conferma ufficiale.

Giancarlo De Andreis parla del programma di Fiorello

Ma per quale motivo il programma, visto il grande successo ottenuto, non dovrebbe tornare? Il problema sarebbe dettato dalle tante lamentele degli abitanti di via Asiago per il grande rumore che purtroppo si genera, già all’alba, visto che il programma va in onda poco prima delle 7. Sul futuro della trasmissione si è espresso il giornalista Giancarlo De Andreis nella rubrica da lui curata e intitolata La tv vista da internet, sul settimanale Di Più tv.“Il programma tornerà nella nuova stagione? Tutto lascia pensare ad una risposta positiva visto l’ottimo riscontro di pubblico”. Queste le parole del giornalista che è sceso poi nei dettagli dicendo che qualche giorno fa sul futuro della trasmissione si era espresso proprio Pippo Baudo, Quest’ultimo sarebbe certo della riconferma di Viva Rai 2 ed ha aggiunto che sarà addirittura ospite della prima puntata.

Pippo Baudo ne è certo, ecco le parole dello storico conduttore

“Intervenendo al telefono durante il programma il re dei presentatori Pippo Baudo si è detto sicuro che il programma ripartirà e ha promesso che interverrà alla prima puntata della prossima stagione”. Queste ancora le parole di Giancarlo. Insomma, ancora c’è tanta confusione al riguardo, vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.