Viva Rai 2, Fiorello viene smentito da Biggio, le sue parole lasciano tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello saluta i telespettatori di Rai 2 con il dubbio per il prossimo anno, Biggio invece lo smentisce. Cosa accadrà a settembre?

E’ andata in onda oggi, venerdì 9 giugno l’ultima puntata di questa stagione di Viva Rai 2, il programma di Fiorello. In queste settimane si è tanto parlato del futuro di questo programma e se da una parte era certo il ritorno per la prossima stagione, Fiorello qualche puntata fa ha posto dei dubbi. Nel corso della puntata di oggi, invece, ci ha pensato Biggio a smentire il suo collega. Ma cosa ha riferito?

Viva Rai 2, la trasmissione di Fiorello tornerà il prossimo anno?

Viva Rai 2, la trasmissione condotta da Fiorello e che ha avuto un grandissimo successo in questi anni, potrebbe non tornare il prossimo anno. Fiorello nel corso della puntata andata in onda oggi, venerdì 9 giugno, ha salutato i suoi telespettatori, essendo l’ultimo appuntamento di questa stagione. Nel farlo però, ha fatto intendere che non è al momento certo che la trasmissione possa tornare a settembre.

Fiorello pone dei dubbi

“Non lo sappiamo ancora, proviamo a risolvere qualche problema”, ha detto Fiorello non specificando che tipo di problema sia. Una cosa è certa, ovvero che la trasmissione di Rai 2 nata come un esperimento, alla fine ha ottenuto un grandissimo successo ed è una tra le più amate dal pubblico italiano. A quanto pare, il problema a cui si fa riferimento è il rapporto piuttosto complicato con i residenti di Via Asiago, ovvero dove si svolge il programma. “Se non si può fare in via Asiago credo non si possa fare da nessuna parte“, ha detto Fiorello nel corso di un’intervista rilasciata a Tg2 Post.

La versione di Biggio a Porta a Porta

Biggio, ospite a Porta a Porta nella puntata dello scorso giovedì, aveva dato per certo il rinnovo, smentendo quindi le parole di Fiorello. “L’anno prossimo è sicuro al 99,9% che torniamo”. Insomma, versioni diverse e contrastanti quelle di Fiorello e di Biggio. A chi credere?I due conduttori su una cosa sono apparsi concordi, ovvero il fatto di voler prendere parte al prossimo Festival di Sanremo. “Se si risolvono i problemi sicuramente ri faremo le quattro serate del Dopofestival”. Queste le parole di Fiorello.