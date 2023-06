Giorgia Soleri una furia dopo le foto di Damiano con un’altra ragazza: “Cosa gli avevo chiesto”

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia Soleri dopo la rottura con Damiano David interviene sui social e fa chiarezza. Le dichiarazioni shock della giovane attivista.

Giorgia Soleri e Damiano David, dopo diversi anni d’amore si sono lasciati. La notizia è trapelata nelle scorse ore e nel giro di poco tempo ha fatto il giro del web. In realtà sui social è apparso un video con protagonista proprio il cantante dei Maneskin intento a baciare un’altra donna in discoteca. Dopo il caos mediatico che ne è venuto fuori, a rompere il silenzio è stata Giorgia Soleri, la quale ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti.

Giorgia Soleri e Damiano David si sono lasciati

Dopo il caos che si è venuto a creare in queste ore per via della rottura tra Damiano David e Giorgia Soleri, a rompere il silenzio è stata proprio la giovane attivista. L’ex fidanzata del leader dei Maneskin ha voluto fare chiarezza sul rapporto con Damiano. Dopo la diffusione del video del “tradimento” di Damiano ai danni della Soleri, quest’ultima è intervenuta per dire la sua. “La nostra relazione era non monogama, ma avevo esplicitamente chiesto discrezione”. Queste le parole della giovane attivista che si è detta arrabbiata, ferita e delusa dal comportamento del suo ex.

Le parole di Giorgia dopo la rottura con il cantante dei Maneskin

L’attivista è intervenuta con un post che ha pubblicato sui social per poter esprimere il suo parere al riguardo.”Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che, in modi diversi, si rapportano a noi. Il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema. Non lo era prima, non vedo come potrebbe esserlo ora”. Queste le parole di Giorgia aggiungendo il fatto che i due si fossero lasciati da un pò ma che avevano deciso di non annunciare subito la rottura.

L’ex di Damiano David chiede rispetto

“Avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche almeno fino al giorno in cui (per evitare articoli su articoli di supposizioni e insinuazioni) avremmo comunicato che non siamo più una coppia”, ha aggiunto l’ex di Damiano sostenendo che quest’ultimo sicuramente avrebbe potuto evitare. “Soffriamo e ridiamo come chiunque. Vi chiedo solo di avere rispetto di noi come persone e di questo amore che è stato fortissimo, intenso e profondo”. Con queste parole Giorgia ha concluso il suo post.