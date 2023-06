Claudio Lippi senza freni su Fabio Fazio: “E’ un farabutto”

0 SHARES Condividi Tweet

Claudio Lippi, da un po’ di tempo, ci ha abituati a delle esternazioni molto forti, l’ultima quella fatta in trasmissione da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera dove preso in giro un ragazzo per i suoi capelli. Ora ha fatto dei commenti sulla Rai e, soprattutto, su Fabio Fazio arrivando a definirlo “un farabutto”. Vediamo cosa ha detto di preciso.

Claudi Lippi non usa filtri e definisce Fabio Fazio “Un farabutto”

Claudio Lippi non lavora più in televisione da parecchio tempo e, in ogni occasione in cui gli è stato possibile farlo, ha esternato sempre il suo malumore per questa circostanza. Ora, pare, che la Rai lo voglia di nuovo in televisione e lui ieri a Montecitorio ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ma ancor prima a “Dire” aveva dichiarato: “Fazio e Littizzetto? Se ne sono andati loro. Fazio ha raccontato bugie, dicendo che la pubblicità faceva incassare il triplo di quanto costava il programma. Ma se costava 450 mila euro a puntata, incassava 1 milione e 200 mila di pubblicità? Ma dai”.

E poi è arrivata la stoccata diretta a Fazio: “Lui è stato un farabutto: lui e la sua sorellina avevano già pronto un contratto milionario con Discovery. Ma sa che c’è? Basta pigiare il nove sul telecomando per vederli ancora, qual è il problema?”.

Claudio Lippi ne ha per tutti

Claudio Lippi non si è fermato a Fabio Fazio e a Luciano Littizzetto ma ha anche detto su Casalino: “Casalino, per esempio, si crede un grande ufficio stampa?. Andrea Coletta, il direttore che per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out. Ma le pare? Allora anche noi etero dovremmo fare coming out, no? Vabbè, basta, dirà che sto delirando”.

Poi, Claudio Lippi è tornato sulla sua assenza dalla tv e ha detto: “Qualcuno mi spieghi perché non lavoro più in televisione”.

E, ancora, a Repubblica, in occasione di un’intervista, ha detto: “Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché non ho più lavorato. Ma non sto lì a rovinarmi la vita, lo stress fa male, ho quattro bypass bisogna salvaguardare la salute. Mi resta il dispiacere perché non ho più avuto una trasmissione mia. È bello sapere che la gente però ti vuole bene. Per me già questo è molto importante”.