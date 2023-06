Fedez, durante la notte vede il video di Luis Sal e decide di replicare: “Non avrei voluto ma ora tu mi costringi a dire tutto”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo che Luis Sal aveva caricato un video sul canale di Muschio Selvaggio, avendone ancora accesso, per dare la sua versione della fine della collaborazione a Muschio selvaggio, nella notte Fedez ha deciso di replicare con un altro video. E così continua il botta e risposta tra quelli che fino a qualche mese fa erano ottimi amici.

La replica di Fedez al video di Luis Sal

Fedez, nella notte, ha deciso di replicare alla versione data da Luis Sal circa la fine della loro collaborazione a Muschio Selvaggio e ha detto così in un video: “Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile“.

Poi ha continuato: “Il mio video su Luis non puntava in alcun modo a buttare m***a su di lui, al contrario del video che lui ha fatto oggi”.

E poi ha continuato: “Hai il diritto di usufruire del canale, ma hai anche dei doveri che non stai rispettando”.

E, ancora: “Siamo persone adulte: quando si ha una società non si può andare via sbattendo la porta. Da quando hai deciso di abbandonare il podcast hai smesso di pagare gli stipendi a persone che non sono multimilionarie come me e come te. Hai smesso di pagare gli affitti. Hai lasciato dei debiti nei miei confronti. E nonostante questo continui a guadagnare soldi con le visualizzazioni senza fare nulla”.

E poi ha anche aggiunto: “Se questo senso di oppressione nei miei confronti era così latente da tanto tempo perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla, chiedendomi successivamente 600 mila euro per una società che non vale neanche la metà? Vietandomi di dare spiegazioni e minacciando di raccontare la tua verità se io avessi osato dire che tu avevi abbandonato il podcast per dedicarsi ad altri progetti?”

E poi Fedez non ha inteso fermarsi e così ha proseguito: “Gli impegni si onorano soprattutto nel rispetto di persone che lavorano e campano solo ed esclusivamente grazie a questo lavoro. E soprattutto si danno risposte al pubblico, senza impedirmi di darmele, semplicemente perché vuoi far leva sulla pressione che sarebbe arrivata dai commenti per chiedere delle cifre astronomiche e utilizzarmi come se fossi un bancomat”.