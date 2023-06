Francesca Neri, le sue parole dopo la separazione da Claudia Amendola lasciano tutti a bocca aperta: “Finalmente vivo nella verità”

0 SHARES Condividi Tweet

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati già da un anno ma solo oggi lei ha rilasciato delle dichiarazioni che, più che altro, sono stati dei commenti, a proposito della sua nuova vita, che hanno spiazzato un po’ tutti. Vediamo cosa ha detto la bravissima e bellissima attrice.

Francesca Neri si lascia con Claudio Amendola e dice: “Finalmente vivo nella verità”

Circa un anno fa, Claudio Amendola e Francesca Neri hanno fatto sapere di essersi lasciati dopo 25 lunghissimi anni e la nascita di un figlio, Rocco.

E’ sempre rimasto il più grande riserbo sui motivi che hanno portato questa bellissima coppia a lasciarsi, nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni in merito fino a qualche giorno, quando Francesca Neri è stata ospite de I Lunatici, su Rai Radio 2 e si è un po’ sbilanciata, dicendo: “Non ne ho mai parlato. Non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio. A meno che non ci siano delle ragioni molto valide. Questo fa parte del mio modo di essere”.

E poi ha continuato: “Il clamore non mi ha stupito, siamo abituati al fatto che ci siano persone che amano vivere e condividere la loro vita privata sui giornali o sui social, non giudico, ognuno deve riflettere il proprio modo di essere. Preferisco in questo momento non parlarne”.

Però ci ha tenuto a svelare come sta ora: “Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l’unica cosa che vi posso dire”.

La malattia di Francesca Neri

L’intervista è stata anche l’occasione per parlare della sua malattia, la cistite interstiziale e, a questo proposito, ha rivelato: “Sto bene, oggi siamo qui e parliamo, questo è importante. Ne ho parlato in un libro, ho parlato tanto con molte persone, ho cercato nel mio piccolo di aiutare, queste malattie croniche non molto conosciute e riconosciute hanno bisogno che se ne parli. Ci sono dentro, ci convivo, negli anni tutto quello che ho fatto è tornato utile. Tanti professionisti mi hanno ringraziato per averne parlato e mi hanno coinvolto in diverse iniziative. Io sono un personaggio pubblico ma non ho mai parlato tanto di me, però essendomi fermata, anche con il mio lavoro, e avendo deciso di aprirmi, l’ho fatto fino in fondo”.