Il post di Sonia Bruganelli è da brividi: “Sempre due passi indietro”

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati, forse anche da un bel po’ prima che la notizia venisse ufficializzata dai due diretti interessati e, forse, anche prima di quando la notizia stessa ha iniziato a trapelare. I due hanno rilasciato un’intervista al magazine Vanity Fair per raccontare i motivi della fine del loro matrimonio e anche come intendono proseguire il loro rapporto che, a loro dire, è molto stretto e complice comunque. Hanno specificato che non ci saranno avvocati a gestire il dopo matrimonio né alimenti ma, la loro vita proseguirà in piena armonia anche se, dalle parole di entrambi, è stato evidente che chi ha voluto la fine della loro storia sia stata Sonia Bruganelli e che, a Paolo Bonolis non sia rimasto altro da fare che accettare e prenderne atto. Ieri è stato il compleanno del loro secondo figlio, Davide che ha compito 19 anni e la mamma Sonia ha scritto per lui un post bellissimo. Vediamo quali sono state le sue parole.

Sonia Bruganelli scrive un post bellissimo per il compleanno del figlio Davide

In occasione del compleanno del figlio Davide che ha compiuto 19 anni, Sonia Brugalli ha scritto così sui social: “… Segui i tuoi sogni come sempre hai fatto e … io e papà saremo sempre due passi dietro di te. Ti amo”.

Sonia Bruganelli lancia una frecciata a Ilary Blasi e Francesco Totti

In occasione dell’intervista a Vanity Fair in cui Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno raccontato tutta la verità sulla loro separazione e su come intendono affrontarla, la Bruganelli ha lanciato una frecciatina velenosa alla coppia celebre che si separata poco prima di loro, Ilary Blasi e Francesco Totti dicendo così: “Non ci saranno avvocati, alimenti, niente di tutto questo…Io ho le mie borse e i miei Rolex…”.

Dopo la ufficialità della notizia, Fabrizio Corona ha scritto così sui social: “Celebriamo la separazione ipocrita, vendiamoci servizi in esclusiva e continuiamo a cornificarci a vicenda. Questo nuovo modo di essere politicamente corretti mi fa schifo”. E poi ha proseguito: “Loro per non perdere un’esclusiva avevano negato tutto, esattamente come Totti e Ilary, nella loro grandissima ipocrisia e bugie“. E poi ha lanciato la bomba: “Vi racconterò la verità e i retroscena dello showbiz, tipo che quasi vent’anni fa Paolo Bonolis è stato tradito da sua moglie con un suo collega intimissimo e in un modo clamoroso”.