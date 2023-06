Luis Sal replica a Fedez e lo asfalta: “Fede non voglio giocare, dillo a tua madre e al tuo avvocato”

0 SHARES Condividi Tweet

Luis Sal e Fedez hanno litigato e questo lo si era capito dall’allontanamento improvviso del primo dal podcast Muschio Selvaggio. Per il primo momento nessuno dei due aveva fornito alcuna spiegazione in merito ma poi, a parlare per primo, è stato Fedez dando la sua versione a cui è seguita la smentita da parte di Luis Sal e la versione di quest’ultimo. Vediamo cosa sta succedendo in queste ore tra quelli che fino a poco tempo fa erano grandissimi amici.

La versione di Fedez sulla lite

Qualche giorno fa, Fedez aveva deciso di svelare la sua versione sulla lite con Luis Sal e aveva detto così:

“Finalmente vi darò le tante agognate spiegazioni sulla ‘sparizione’ di Luis e vi dirò perché non ho potuto farlo prima. Mi sarebbe piaciuto che a spiegare come mai non è più nel podcast fosse lui, per rispetto di questi tre anni di lavoro e del pubblico. Si sono create delle speculazioni immense, dei gossip totalmente fantascientifici quando la verità è molto meno tragica di quanto si possa pensare”.

E così il rapper ha iniziato a dare delle spiegazioni: “Fin da quando ho cominciato a registrare le ultime puntate da solo io e Luis sapevamo che lui non ci sarebbe più stato”. Secondo Fedez non dare spiegazioni sul motivo dell’assenza ha danneggiato il podcast perchè gli ospiti che andavano vedevano che chi commentava era più interessato ai motivi dell’assenza di Luis Sal che agli ospiti stessi: “Mi è stata negata la possibilità di dare spiegazioni e questo credo sia stato fatto per un motivo specifico e poco corretto, dal mio punto di vista“.

E poi ha continuato così: “Successivamente alla fine di Sanremo c’è stata una discussione lavorativa in cui ho fatto notare semplicemente a Luis come avessi avuto la sensazione di dovermi fare carico di tutto e di non avere avuto un supporto da parte sua. Una discussione animata ci ha portato a dire di prenderci qualche settimana per capire cosa fare e alla fine, con mio grande stupore perché non avevo ricevuto campanelli d’allarme, di fatto lui mi ha mandato un messaggio con scritto ‘il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti, non voglio più farlo’”.

Poi Fedez ha anche aggiunto: “Devo essere totalmente sincero, io non l’ho presa benissimo, ci sono rimasto molto male, anche perché avevamo fondato una società qualche settimana prima e questo ha portato a uno scenario complicato”. E poi sul motivo per il quale Luis è ancora nella sigla ha spiegato: “Perché ad oggi il podcast è ancora di Luis. Avevamo fatto una società al 50%”. E poi ha concluso così: “Ovvio che questa mi abbia portato tanto dispiacere… Sono cosciente che la narrazione che verrà fatta è ‘Fedez litiga con tutti’.”

La versione di Luis Sal

Poi, dopo qualche giorno è arrivata la versione di Luis Sal in un video che ha caricato sul canale youtube di “Muschio Selvaggio” senza che Fedez sapesse nulla.

Queste sono state le parole di Luis Sal: “Già si parlava abbastanza di Fedez. Quello non doveva essere un altro luogo in cui si parlava di lui. Glielo faccio notare da amico tante volte, in tanti modi. Glielo fanno notare i commentatori, dicendo che interrompeva sempre. Mi sentivo emarginato, non mi sentivo più parte del progetto né nella parte creativa né in quella esecutiva, visto che agiva senza coinvolgermi per poi scusarsi e poi rifarlo”.

E poi ha terminato così: “Adesso mi trovo costretto a difendermi da una narrazione alla quale non avrei mai voluto appartenere nemmeno in privato. È solo un gioco di Federico, che è bravo a giocare e a cui io non voglio partecipare. Fede, non voglio giocare: dillo a tua madre, dillo all’avvocato”.