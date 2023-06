Viva Rai 2, cosa succede in puntata lascia senza parole Fiorello “Non posso crederci”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della penultima puntata di questa stagione di Viva Rai 2, Fiorello ha dovuto fare i conti con un imprevisto che di certo non è passato inosservato al pubblico di Rai 2.

E’ andata in onda oggi, giovedì 8 giugno la penultima puntata di questa stagione di Viva Rai 2, il programma condotto da Fiorello. Il conduttore e showman, uno tra i più amati di tutti i tempi non si è di certo risparmiato e si è lasciato andare a diverse battute, facendo divertire il pubblico di Rai 2. Ad un certo punto però, c’è stato un imprevisto che ha lasciato di stucco lo stesso Fiorello ed anche gli altri presenti. Cosa è accaduto?

Viva Rai 2, Fiorello conduce la penultima puntata di questa stagione

Viva Rai 2 il programma condotto da Fiorello è pronto ad andare in vacanza. Domani andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione e poi il cast andrà in vacanza per qualche mese, tornando poi a settembre anche se al momento manca l’ufficialità. Oggi, venerdì 8 giugno è andata in onda la penultima puntata del programma e non sono di certo mancati i momenti divertenti ed esilaranti. Tuttavia, ad un certo punto, la diretta è stata segnata da un imprevisto che ha lasciato senza parole lo stesso Fiorello.

Imprevisto per Fiorello durante la puntata

“Non ci posso credere! La mia attenzione è stata rapita da loro due. All’inizio ho pensato: ‘Hanno sbagliato l’alimentazione’. Poi ho capito che sono due maiali!”. Queste le parole del conduttore che ad un certo punto ha interrotto la rassegna stampa inquadrando il pubblico presente in via Asiago. Tra le varie persone c’era proprio una signora che portava a passeggio due maiali. “Stupendo ragazzi”, ha detto Fiorello che con ironia ha aggiunto poi “Non solo i cinghiali, anche i maiali hanno il diritto di andare in giro per Roma”.

Il conduttore fa ironia “sui maiali”

Fiorello ha poi aggiunto di aver scambiato uno dei due maiali per un cane, perchè scodinzolava e perchè non aveva la classica coda arricciata. Così scherzando ha detto “Signora lei passa la piastra per capelli sulla coda del maiale per farla liscia?“. Fiorello è rimasto spiazzato anche da altro, ovvero la notizia relativa al vicecapogruppo del Pd, Paolo Ciani.“Ha dichiarato: ‘Faccio il capogruppo ma non sono del PD’. Quando l’ho letto non ci potevo credere”. Queste le parole del conduttore che ha ha approfittato della puntata per fare gli auguri di pronta guarigione al Papa.