Giorgia Soleri, Damiano David sorpreso in discoteca mentre bacia un’altra, la reazione della fidanzata

Giorgia Soleri e Damiano David non stanno più insieme. Lui bacia un’altra in discoteca, lei non lo segue più su Instagram. Ecco cosa sta accadendo.

Giorgia Soleri e Damiano David si sono lasciati? In queste ore sta circolando sui social un video in cui si vede proprio il frontman dei Maneskin baciare un’altra donna in discoteca. Inoltre, il cantante avrebbe diffuso un comunicato e subito dopo Giorgia avrebbe smesso di seguirlo su Instagram. Insomma, cosa sta accadendo tra i due? E’ davvero finita la loro storia d’amore che durava ormai da diversi anni?

Giorgia Soleri e Damiano David non stanno più insieme?

Ebbene si, Damiano David e Giorgia Soleri non stanno più insieme. A diffondere la notizia è stato proprio lui, Damiano il quale ha pubblicato un comunicato nelle scorse ore, annunciando così la fine della relazione con la giovane attivista. Inoltre, in queste ore sta circolando sui social un video in cui il cantante dei Maneskin bacia una donna ovvero Martina Taglienti, amica di Victoria De Angelis e di conseguenza si è ritrovato a dover dare delle spiegazioni.

Il comunicato di Damiano, Giorgia toglie il segui

“Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno”, ha detto Damiano, comunicando così la rottura con Giorgia e facendo chiarezza per evitare che si pensasse che abbia potuto tradire la sua fidanzata. Quest’ultima nelle scorse ore avrebbe smesso di seguire il suo ex fidanzato su Instagram. Ma non finisce qui, visto che la Soleri avrebbe tolto il segui anche a Victoria De Angelis ed a Martina Taglienti. Questo gesto non è sfuggito allo sguardo attento dei fan.

Chi è la nuova fiamma del cantante dei Maneskin?

Detto questo, la giovane attivista non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale e non ha neppure aggiunto alcuna parola a quelle spese da Damiano. Una cosa è certa, ovvero che Giorgia seguiva Martina, colei che si dice essere la nuova fiamma di Damiano, e di conseguenza questo ci fa pensare che le due si conoscevano già da tempo. Ma chi è la nuova fidanzata del cantante dei Maneskin? Martina è una modella internazionale, grande amica di Victoria De Angelis. Anche Victoria avrebbe una nuova fiamma. La bassista dei Maneskin è stata pizzicata qualche giorno fa in compagnia di una ragazza di nome Luna.