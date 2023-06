Stefano De Martino e Gigi D’Alessio, dopo le voci sulla presunta lite, intervengono insieme sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino e Gigi D’Alessio si mostrano insieme sui social dopo le voci relative alla presunta lite tra i due. Ecco cosa è accaduto.

Stefano De Martino e Gigi D’Alessio si dice che abbiano litigato qualche giorno fa, in occasione della festa scudetto del Napoli. Proprio nelle scorse ore si è diffusa sui social questa indiscrezione, secondo la quale il conduttore e il cantante avrebbero discusso dietro le quinte, per alcune scelte di Gigi non in linea con quelle di Stefano che in quell’occasione era il conduttore. Dopo la diffusione di queste voci, i due si sono mostrati insieme ed hanno voluto fare chiarezza.

Stefano De Martino e Gigi D’Alessio litigano in occasione della Festa scudetto del Napoli

Stefano De Martino e Gigi D’Alessio avrebbero litigato qualche giorno fa, in occasione della festa scudetto del Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona. Secondo queste indiscrezioni, Stefano e il cantante avrebbero discusso anche in modo abbastanza animato per una divergenza riguardante un cantante che D’Alessio ha voluto sul palco, scelta non condivisa da De Martino. Uno scambio di opinioni ed una discussione che si sarebbe conclusa dopo poco e la questione si sarebbe risolta senza tanti problemi.

I due intervengono sui social per mettere a tacere queste voci

Nel momento in cui si è diffusa la notizia, i diretti interessati non sono intervenuti, ma quando poi le voci si sono fatte ancora più insistenti, il conduttore ed il cantante hanno deciso di replicare e lo hanno fatto anche in modo abbastanza ironico. Gigi e Stefano infatti, hanno organizzato una videochiamata pubblica, con il sottofondo di una canzone di D’Alessio per fare ironia sull’accaduto. In questa videochiamata i due protagonisti hanno sicuramente scherzato e sorriso, rispondendo a queste indiscrezioni.

Videochiamata tra il conduttore e il cantante

Il loro intento ovviamente è stato quello di dimostrare che tra loro non c’è assolutamente nessun astio. Si sarà trattato sicuramente di una discussione come può accadere nella vita, ma che si è risolta nel giro di pochi istanti, senza nessuna conseguenza. Entrambi spesso sono al centro dei riflettori per via anche della loro vita privata e dunque ci sono abituati alle indiscrezioni, talvolta false, che circolano sul loro conto.