Amici, Todaro decide di svelare in che rapporti è con Maria De Filippi

Amici, Raimondo Todaro dopo le tante indiscrezioni sul suo futuro professionale rompe il silenzio. Ecco le parole su Maria e su Alessandra Celentano.

Raimondo Todaro, noto ballerino e professore di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi potrebbe non tornare il prossimo anno nel programma di Canale 5. Da qualche settimana il futuro professionale del ballerino è piuttosto incerto e molte voci lo vedono lontano dalla scuola di Amici. Adesso a parlare è stato proprio lui, Todaro che nel corso di un’intervista che ha rilasciato a QdS, ha affrontato diversi argomenti.

Raimondo Todaro rompe il silenzio sul suo futuro professionale

Raimondo Todaro, il noto ballerino e professore di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi il prossimo anno potrebbe non far parte del cast del programma in questione. E’ da un pò di tempo che si vocifera sul conto di Raimondo, esattamente dopo la lite avvenuta tra quest’ultimo e Maria De Filippi. Inoltre, si è parlato anche di un possibile ritorno del ballerino siciliano a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci al quale ha preso parte per tantissimi anni.

L’intervista del maestro di ballo, le parole su Maria

Nel corso di un’intervista che Raimondo ha rilasciato per QdS, lo stesso ha affrontato tanti argomenti svelando anche il rapporto con i sui allievi e confessando con chi è rimasto in contatto.“Lavorare con Maria è stato meraviglioso perché il programma è meraviglioso”, ha detto Raimondo parlando di Maria e della sua trasmissione. Ciò che piace a Raimondo, tra le tante cose è il fatto che questo programma permette di poter instaurare rapporti importanti e significativi con i ballerini. “Oggi gli altri prof. sono dei cari amici, gli allievi sono come dei figli. Ti restano le persone mentre le coreografie vanno e vengono”, ha detto Todaro.

E sul rapporto con la Celentano?

E sulla Celentano? Raimondo ha parlato del loro rapporto lontano dalle telecamere.“Al di fuori del lavoro no. Siamo dei buoni amici e ci troviamo molto bene. Sul lavoro sì, nel senso che non fingiamo. Anzi, per come sono fatto io, per litigare con una persona in maniera così accesa devo averci un rapporto stretto, altrimenti evito anche di discuterci. Abbiamo un rapporto un po’ particolare perché siamo molto legati, ma allo stesso tempo litighiamo tanto perché poi ognuno di noi crede fermamente nel suo lavoro e crede fermamente nei propri ragazzi”. Queste le parole di Todaro che ha poi rotto il silenzio sul suo futuro professionale, mettendo a tacere le varie indiscrezioni.

Il maestro rompe il silenzio su Amici

“Ho letto i vari articoli usciti. La verità è che io non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì e che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare”. Todaro sicuramente ha intenzione e voglia di tornare nel programma di Maria, ma al momento sembra tutto incerto.