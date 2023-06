Laura Freddi una furia contro chi fa insinuazioni: “Siamo solo Amici”

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Freddi protagonista del gossip. La showgirl irrompe ad Oggi è un altro giorno e fa chiarezza sul rapporto con il conduttore Mediaset.

Laura Freddi è uno degli affetti stabili del programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone che va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.00. In questi giorni si sta tanto parlando di Paolo Bonolis e di Sonia Bruganelli che hanno comunicato la fine della loro storia d’amore, dopo oltre 20 anni di matrimonio. Ad ogni modo, anche Laura è finita sotto i riflettori. Ma per quale motivo?

Laura Freddi finisce sotto i riflettori dopo la pubblicazione di una foto

Laura Freddi, nota showgirl e affetto stabile del programma Oggi è un altro giorno in queste ore è finita sotto i riflettori. Qualche giorno fa, la stessa ha pubblica una foto non proprio recente, ma risalente ad alcuni anni fa, in cui si trovava in compagnia di un noto conduttore Mediaset. Si tratta di Enzo Iacchetti. Da quel momento sui social sono iniziate a circolare delle voci relative ad una possibile storia tra i due.

Laura pubblica una foto insieme a Enzo Iacchetti e impazza il gossip

Un sito nel dettaglio, ha diffuso la notizia con tanto di titolo “Lo amo: Laura Freddi rompe il silenzio”. Dopo tante indiscrezioni, in queste ore Laura ha voluto fare chiarezza, sostenendo che tra lei ed Enzo c’è un rapporto di amicizia che dura da oltre 30 anni.“Io e Enzino siamo amici da trent’anni…beccati cosa? Chi? La storia con la foto l’ho pubblicata io!!!”. Queste le parole di Laura che ha immediatamente messo a tacere queste voci. Insomma, nessun flirt tra i due anche perchè Laura è molto felice al fianco del suo compagno.

La Freddi irrompe e fa chiarezza

La Freddi ha semplicemente pubblicato quella foto per sottolineare quanto sia grande la loro amicizia che, come già anticipato, dura da circa 30 anni. L’unico conduttore considerato ex di Laura è lui, Paolo Bonolis. I due sono stati insieme dal 1991 fino al 1996 e quando la loro storia è finita, il conduttore poi ha conosciuto e sposato Sonia Bruganelli.