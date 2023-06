La vita in diretta, Alberto Matano si occupa della separazione Bonolis-Bruganelli: “Potevano evitare di smentire”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, mercoledì 7 giugno è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta condotta dal bravissimo e amatissimo conduttore calabrese, Alberto Matano.

Tra i vari argomenti trattati in puntata, ci si è occupati anche della separazione, dopo 25 anni di matrimonio, di Paolo Bonolis e Sonia Brugannelli e, ognuno degli ospiti seduti attorno al tavolo per la parte pop della trasmissione ha detto la propria e c’è stato anche chi si è sbilanciato sul modo che i due ex coniugi hanno avuto di gestire la notizia. Ma vediamo cosa è stato detto.

Alberto Matano: “Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno dato una testimonianza importante”

Alberto Matano, nella puntata di ieri de La vita in diretta ha voluto parlare della notizia che hanno dato Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in occasione di un’intervista a Vanity fair della loro separazione. Alberto Matano ha esternato la propria opinione in merito e ha detto così: “Hanno lasciato una testimonianza importante, la loro separazione non farà morire l’amore”.

Luisella Costamagna diretta su Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli circa il modo di gestire la notizia della separazione: “Potevano evitare di smentire”

Ieri, tra i vari ospiti seduti attorno al tavolo a La vita in diretta c’era anche la giornalista Luisella Costamagna che non è stata affatto tenera nei confronti della coppia Bruganelli Bonolis e, infatti, ha detto: “Capisco che volessero raccontarlo loro, però smentire anche con offese non va bene, dovevano confermarlo a quel punto. D’Agostino comunque ormai è uno sfasciafamiglie dopo Totti-Blasi”.

Paolo Bonolis e Sonia Bruagnelli hanno fatto sapere che non ci sono altre persone che hanno causato la fine del loro matrimonio e che: “Continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”.

E poi hanno anche detto: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai … Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”.

Poi hanno voluto precisare che: “Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere ma nel mondo di Pettegolandia la gente ignora sentimenti, affetti, figli”.