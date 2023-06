Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati, lanciata la bomba: “Lei lo ha tradito con un collega famoso”

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai lo sanno proprio tutti, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati dopo 25 anni di matrimonio e tre figli.

La notizia, per la verità, era nell’aria già da qualche mese ma i due avevano smentito con forza un po’ sulla falsa riga dell’altra coppia famosa composta da Ilary Blasi e Francesco Totti. La notizia sulla separazione che era trapelata, Paolo Bonolis l’aveva etichettata come “una fregnaccia” salvo poi confermarla solo dopo qualche settimana. I due, che hanno ufficializzato la fine del lor matrimonio in occasione di una doppia intervista al magazine Vanity Fair, hanno categoricamente smentito di aver percepito soldi per quell’intervista in esclusiva e la Bruganelli ha aggiunto che: “Non ci sono stati soldi che si sono aggiunti al nostro già ingente patrimonio”.

Ma, nelle ultime ore, Fabrizio Corona ha lanciato una bomba su questa ex coppia. Vediamo di che si tratta.

Fabrizio Corona sgancia la bomba: “Paolo Bonolis tradito dalla moglie con un collega famoso”

Dopo che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio, Fabrizio Corona, il re dei paparazzi ha detto così sui social e, in particolare sul suo canale Telegram: “Io vi racconterò la verità e i retroscena dello showbiz”. E poi ha continuato così “Tipo, quasi 20 anni fa Paolo Bonolis è stato tradito da sua moglie con un suo collega intimissimo e in un modo clamoroso”.

E Corona ha poi proseguito così: “Questo nuovo modo di essere politicamente corretti mi fa schifo … Dagospia ha dato la notizia della separazione mesi fa. E loro, per non perdere esclusiva, hanno denunciato il sito ed hanno negato tutto. Proprio come avevano negato Francesco Totti e Ilary Blasi. Ormai si cerca di anticipare i giornali di gossip e di gestire le notizie per vendere esclusive e guadagnare sulle relazioni. Una volta c’ero io a farlo, oggi hanno imparato a farlo loro, nella loro ipocrisia. Per due spicci”.

E poi ha concluso così: “Ma presto tornerò io e in questo canale vi dirò la verità”.

Laura Freddi “Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis”.

Laura Freddi, tempo fa, rilasciò un’intervista in occasione della quale disse: “Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso, e ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte”.