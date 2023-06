Lorella Cuccarini, la Rai le offre un programma, la risposta della Cuccarini è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini, dopo essere stata in Rai per tantissimi anni, alcuni anni fa è approdata a Mediaset dopo la conduzione difficile in tandem con Alberto Matano su Rai 1 a La vita in diretta e terminata con una lettera di fuoco nei confronti del giornalista calabrese. Oggi, la Rai è tornata a proporle un programma e alcune prime serate ma lei, che a seguito della rottura con Matano fu accolta a braccia aperte dalle reti Mediaset e, in particolare da Maria De Filippi nel suo programma, Amici, non ha alcuna intenzione di tornare in Rai.

La Cuccarini terminò la conduzione de La vita in diretta accanto ad Alberto Matano con una lettera di fuoco nei confronti del collega

In Rai, Lorella Cuccarini ha lavorato tantissimo e la sua esperienza è terminata dopo la conduzione, per una stagione de La vita in diretta accanto ad Alberto Matano che, dall’anno successivo ha iniziato a condurre il programma da solo. Alla fine di quella stagione, poco prima che iniziasse l’ultima puntata del programma, Lorella Cuccarini rese pubblica una lettera di fuoco contro il collega e in quella puntata la tensione si poteva tagliare con un coltello. Poi, alla fine, al momento dei saluti finali, la Cuccarini non degnò di uno sguardo Matano e uscì di scena definitivamente anche dalla Rai. Poi arrivò per lei la sorpresa di ricevere una chiamata da Maria De Filippi e iniziò l’avventura ad Amici che continua ancora oggi con lo stesso entusiasmo della prima puntata.

Dagospia: La Rai ha offerto alla Cuccarini un programma pomeridiano e alcune prime serate

Dagospia ha scritto così:“Dopo essere stata brutalmente rimossa dalla conduzione de La Vita in Diretta su Rai1, per lasciare spazio al solo Alberto Matano in pieno governo M5s-Pd quando l’adesso desaparecido Vicenzo Spadafora era deus ex machina in Rai, Lorella Cuccarini ha trovato una nuova dimensione professionale ad Amici, spopolando fra le nuove generazioni allevate a pane e Maria de Filippi”.

E poi Dagospia ha continuato: “A quanto si dice, complice il nuovo assetto politico a Viale Mazzini, a Lorella sarebbe stato offerto di tornare in Rai per sostituire Serena Bortone nello spazio pomeridiano di Rai1, oltre a condurre varie prime serate. Ma la showgirl avrebbe risposto picche per restarsene – ottimamente – nella sua nuova casa a Mediaset”.