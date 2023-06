Orietta Berti fa un’ammissione clamorosa: “A volte posso offendere”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti, c’è da scommetterci, anche quest’anno farà un boom con la canzone e tormentone dell’estate che per ha inciso insieme a Fabio Rovazzi, La discoteca italiana.

In occasione dell’uscita, domani 9 giugno, del video della canzone, Orietta Berti ha svelato alcuni aspetti inediti della sua personalità e ha anche riconosciuto alcuni suoi difetti. Vediamo cosa ha detto.

Orietta Berti: “In 57 anni di carriera io non ho mai fatto un battesimo o un matrimonio: anzi, li odio i matrimoni”.

Orietta Berti ha, innanzitutto, tenuto a precisare che lei ha un grande rispetto del pubblico e che, secondo lei è giusto così: “Quando hai il pubblico davanti, devi rispettarlo, amarlo… sono lì per te, vengono per te”.

Poi ha anche parlato della canzone che ha inciso contro la violenza sulle donne: “Il coraggio di chiamarlo amore” e ha spiegato come mai ha pensato di incidere questa canzone: «Me l’hanno portata gli autori, i musicisti Enzo e Tano Campagnoli e Mario Guida che ha scritto le parole. L’ho subito trovata bellissima. Certo, un tema che non avevo mai affrontato in 57 anni di carriera anche se, purtroppo, è sempre stato attuale, ancor prima dell’emergenza dei femminicidi. Cosa ho pensato? Mi sono detta: la incido, magari la mia sarà una voce fra tante ma meglio che starsene zitti».

E poi, a proposito del suo pubblico che varia come fascia di età ha spiegato così: «Io da tempo non ho più un pubblico tradizionale. Spesso ai miei concerti l’età media degli spettatori è 40 anni. Prima c’erano le mamme che si facevano accompagnare dai ragazzi, oggi sono i ragazzi che accompagnano le mamme e a volte anche le nonne».

Alla domanda se a settembre la troveremo nel salotto di Fabio Fazio o nel reality di Alfonso Signorini, ha rivelato: «Sa, con l’Alta Velocità le distanze ormai sono quasi azzerate. Posso fare tranquillamente la spola tra Roma o Milano, da casa mia, a Montecchio, comodamente».

Orietta Berti rivela: “A volte posso offendere un po’”

Orietta Berti ha riconosciuto che: “A volte posso offendere un po’”. E, infatti, nel ruolo di opinionista al Grande fratello vip, diverse volte si è scontrata con Antonella Fiordelisi così come ha espresso il suo parere su Iva Zanicchi dicendo: “Tante volte si eccede per il gusto del gioco, ma in linea di massima penso che una parolaccia, accettabile sulla bocca di una vent’enne, non si addica a una donna matura”.

Invece, di sè stessa ha detto: “Sentirmi una splendida quarantenne? Assolutamente si. Per tutto quello che riesco a fare e per la freschezza del mio cuore”. E poi ha anche aggiunto: “Godo di ottima salute, sto tutto sommato bene, ho una buona resistenza fisica e mi bastano solo un paio d’ore di sonno per avere energia per tutta la giornata“.