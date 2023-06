Oggi è un altro giorno, Serena Bortone chiede scusa al suo ospite “Non posso”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone conduce una particolare puntata di Oggi è un altro giorno. Reduce da un infortunio, la conduttrice costretta a scusarsi con il suo ospite

Serena Bortone nella giornata odierna, venerdì 9 giugno ha condotto una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, che come sempre è stata molto interessante e ricca di colpi di scena. Per certi versi però, la puntata non è stata molto facile e semplice per la conduttrice, reduce da un infortunio che purtroppo le ha causato tanto dolore ad un piede. Per questo motivo, Serena è rimasta seduta e quasi immobile per quasi tutta la puntata. Ad un certo punto si è dovuta scusare con il suo ospite, ma per quale motivo? Vediamo cosa è accaduto.

Serena Bortone conduce una puntata di Oggi è un altro giorno in modo anomalo

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha condotto la puntata di oggi in modo piuttosto anomalo. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che la conduttrice abbia subito un infortunio, così come ha riferito la stessa all’inizio della puntata. Serena si è fatta male ad un piede e per questo motivo è rimasta seduta e quasi del tutto immobile per gran parte del tempo. Nel momento in cui ha accolto in studio il suo ospite, ovvero il figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak, la conduttrice ci ha tenuto a scusarsi per non essergli andata incontro.

La conduttrice si scusa con il suo ospite

“Ti chiedo scusa se non ti posso accogliere”, ha detto la conduttrice, piuttosto sofferente in viso. L’ospite, a quel punto ha replicato dicendo di aver saputo purtroppo dell’incidente. La conduttrice ha iniziato così l’intervista chiedendo a Gabriele Guidi come sia stato essere il figlio di due super miti come Johnny e Catherine. “E‘ stato facilissimo, davvero facilissimo.. no, sono ironico”.

Gabriele presenta il nuovo libro

L’ospite ha poi replicato “Dipende da che lavoro si sceglie di fare, perchè se si decide di lavorare nell’ambiente dello spettacolo, essere figlio di due personaggi così famosi è sicuramente una responsabilità. In linea di massima, comunque, è un privilegio avere dei genitori come loro”. L‘ ospitata di Gabriele nel salotto della Bortone è stata anche un’occasione per lui per presentare il libro intitolato “Lo scambio-Il caso Janowitz”.