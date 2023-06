Oggi è un altro giorno, Serena Bortone blocca Romina Carrisi che sta parlando: “Mi sono già annoiata”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone conduce una nuova puntata di Oggi è un altro giorno e va in scena un siparietto simpatico con Romina Carrisi.

Serena Bortone ha condotto nella giornata di oggi una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, la trasmissione che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.00. La puntata di mercoledì 31 maggio si è aperta in modo insolito con la conduttrice che è entrata in studio facendo un annuncio che di certo non è passato inosservato. Ma cosa ha riferito Serena Bortone?

Serena Bortone apre la puntata di Oggi è un altro giorno in modo insolito

Serena Bortone ha condotto una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, la trasmissione che va in onda su Rai 1 tutti i giorni a partire dalle ore 14.00. La puntata è stata aperta in modo insolito dalla conduttrice che ha subito fatto un annuncio. “Oggi iniziamo trenta secondi prima quindi me la prendo comoda potrei anche tentare un discorso al rallentatore”. Queste le parole della conduttrice che ha così poi salutato i suoi affetti stabili. Ha poi scambiato due parole con Romina Jr, la figlia di Albano e di Romina Power che da un pò di tempo a questa parte è un affetto stabile del programma.

Il siparietto tra la conduttrice e Romina Jr

Ad un certo punto la conduttrice ha fermato la figlia del cantante di Cellino San Marco dicendole “Salve Angelo, come sta dottoressa Carrisi suo padre sta bene?”. Serena ha fatto riferimento ad un premio che hanno ritirato entrambi qualche giorno fa. La giovane ha replicato dicendo “Il premio simpatia l’ha vinto anche la signora Bortone”. La conduttrice a quel punto ha replicato, dicendo “Vabbè basta mi sono annoiata”. Insomma, uno scambio di battute che di certo non è passato inosservato al pubblico di Rai 1.

Serena Bortone ospita in studio Ida Di Benedetto

Subito dopo, poi, Serena ha chiamato il suo ospite in studio, ovvero Ida Di Benedetto, che ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando della sua carriera e della sua vita privata. Nel dettaglio, l’attrice e produttrice ha parlato del suo attuale marito, ovvero l’ex Ministro dei beni e delle attività culturali Giuliano Urbani e della grande storia d’amore che avuto con il giornalista Peppe Fava che è stato ucciso dalla mafia.