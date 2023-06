Filippa Lagerback commenta il passaggio di Fazio su Nove: “Assurdo ciò che è accaduto”

0 SHARES Condividi Tweet

Filippa Lagerback parla del passaggio di Fabio Fazio su Nove e parla di assurdità. Ecco le parole dell’ex modella svedese.

Filippa Lagerback, la moglie di Daniele Bossari e presenza fissa nel programma Che tempo che fa di Fabio Fazio, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Chi, facendo delle rivelazioni davvero scottanti. Ebbene, Filippa, dopo il passaggio del conduttore su Nove, ha confessato di voler seguire Fazio e Luciana Littizzetto in questa nuova avventura. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e il loro passaggio a Nove

Dopo la diffusione della notizia riguardante il passaggio di Fabio Fazio su Nove per la prossima stagione twlevisiva a parlare è stata anche Filippa Lagerback. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Chi, commentando questo addio di Fazio alla Rai ed ha rilasciato delle dichiarazioni davvero scoppiettanti. L’ex modella svedese ha fatto intendere di voler seguire il conduttore e la sua grande amica e collega Luciana Littizzetto. Il giornalista le ha chiesto espressamente se seguirà Fazio e Luciana e la moglie di Bossari non ha perso occasione nel rispondere.

Anche Filippa pronta a lasciare la Rai, ecco le sue parole

“Certo. E ne sono contenta. Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un’occasione“, queste le parole dell’ex modella che non ha neppure nascondo il suo dissenso per quanto accaduto a Fazio. Nel corso dell’intervista Filippa ha espresso delle parole molto dolci nei confronti dei suoi colleghi, dicendo “Ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali”. Insomma, per lei così come per i suoi colleghi, è in arrivo una nuova avventura su Nove, che inizierà dopo l’estate.

L’amore con Daniele Bossari, la malattia del conduttore

Filippa potrà contare come sempre sull’appoggio del suo compagno, Daniele Bossari con il quale sta insieme da tantissimi anni. Recentemente i due hanno confessato di aver attraversato un momento difficile per via della malattia del conduttore che ha dovuto lottare contro un brutto male. “Era un continui di alti e bassi, è stato difficile”, ha detto Filippa nel corso dell’intervista, confessando anche di essere riusciti insieme a superare questo brutto momento.