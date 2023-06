Fiorello chiede al vincitore di Amici, Mattia: “Stai insieme a Benedetta?”, il ballerino lo gela

0 SHARES Condividi Tweet

Amici, lo showman Fiorello nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai 2 ha ospitato il vincitore Mattia e Benedetta, punzecchiandoli.

Mattia Zenzola, l‘allievo dell’ultima edizione di Amici è stato ospite di Viva Rai 2, il programma di Fiorello, insieme a Benedetta Vari ed ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti. Il giovane ci ha tenuto a chiarire il legame che ha con la sua partner di ballo. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio Mattia? Facciamo un pò di chiarezza.

Viva Rai 2, Fiorello ospita Mattia Zenzola e Benedetta Vari

Continua la programmazione del programma Viva Rai 2, ovvero la trasmissione condotta da Fiorello. Nel corso dell’ultima puntata lo showman ha ospitato Mattia Zenzola il vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria Fe Filippi, il quale si è esibito insieme a Benedetta Vari, che è stata anche la sua partner durante il suo percorso all’interno del programma di Canale 5. Fiorello, così come è solito fare, ha fatto diverse battute ai due ballerini, punzecchiandoli e mettendoli in imbarazzo.

Fiorello mette in imbarazzo i due ospiti pensando che stessero insieme

E’ stata piuttosto palese l’intesa tra i due ballerini e di certo non è passata inosservata allo stesso Fiorello. Quest’ultimo ha fatto sicuramente tanti complimenti a Mattia ed a Benedetta e poi ha detto “Siete una coppia non solo nel ballo, mi dicono qua”. Ovviamente lo showman ha fatto riferimento ad una possibile storia d’amore tra i due. Ad ogni modo, i due ballerini hanno immediatamente smentito, sostenendo di essere solo partner nel ballo. Insomma, una gaffe quella di Fiorello che non è passata inosservata e che ha anche messo in imbarazzo i due ospiti.

La smentita

Anche Mattia subito dopo ha voluto smentire le parole di Fiorello dicendo “No, siamo solo tanto, tanto, amici”. A quel punto, dopo aver capito di aver commesso una gaffe, Fiorello con la sua solita ironia, rivolgendosi alla sua spalla Biggio ha detto “Allora hai speranza”. Fiorello era proprio convinto che i due ballerini stessero insieme, ma Mattia e Benedetta ci hanno tenuto a precisare e specificare che non è così.