Viva Rai 2, Fiorello si tradisce sulla decisione di fare o meno la prossima edizione: “Con chi farò la prossima stagione”

Viva Rai 2, Fiorello a sorpresa nel corso dell’ultima puntata si sbilancia sul futuro della prossima stagione. Ecco le parole dello showman.

Continua la programmazione di Viva Rai 2, il programma condotto da Fiorello e che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì di prima mattina. Il programma tra pochi giorni andrà in vacanza ed in molti si chiedono se Fiorello tornerà a settembre o meno, visto la rivoluzione che sta avvenendo in casa Rai. Ebbene, a lanciare uno spoiler riguardo la prossima edizione del programma è stato proprio Fiorello nel corso dell’ultima puntata. Ma cosa ha riferito?

Viva Rai 2, continua la programmazione e il successo del programma di Fiorello

Viva Rai 2, il programma condotto da Fiorello continua ad avere un grande successo. Lo showman si appresta ad andare in vacanza con il suo programma e nello specifico l’ultima puntata andrà in onda venerdì 9 giugno. Il sipario si chiuderà esattamente tra pochi giorni ed in molti si sono chiesti se Fiorello tornerà a settembre con una nuova stagione del programma. A dare una anticipazione al riguardo è stato proprio lui, il noto showman nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai 2.

Inavvertitamente lo showman da un’anticipazione sulla prossima stagione

“La prossima edizione di Viva Rai2 la farò con i pupazzi al posto di Biggio e Casciari, se ci sarà la prossima edizione”. Queste le parole di Fiorello che inavvertitamente ha dato un’anticipazione di quella che sarà la prossima stagione, confermando però soprattutto il fatto che Viva Rai 2 continuerà ad andare in onda. Nonostante la fascia oraria insolita e difficile, visto che il programma va in onda alla mattina molto presto, Viva Rai 2 si è confermata una trasmissione di grande successo, con numeri davvero importanti in termine di ascolti e share.

Viva Rai 2 torna anche il prossimo anno?

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, l’ultima puntata è prevista per il 9 giugno, poi Fiorello e tutto lo staff andranno in vacanza per qualche settimana. Adesso è certo, lo showman e tutto il suo staff tornerà poi a settembre con la nuova stagione del programma. La conferma ufficiale arriverà tra pochi giorni, quando verranno svelati i palinsesti Rai e Mediaset e saranno anche ufficializzati i programmi che andranno in onda da settembre in poi e che terranno compagnia ai telespettatori.