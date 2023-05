Ezio Greggio, l’ex fidanzata Romina Pierdomenico va in Tv per la prima volta dopo la fine della storia con il conduttore e sceglie Pomeriggio 5

0 SHARES Condividi Tweet

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono lasciati dopo alcuni anni in cui hanno vissuto una bellissima storia d’amore. Erano stati da poco a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin a raccontarsi e in quell’occasione avevano detto: “Ci teniamo testa, abbiamo due caratteri di fuoco. Litighiamo spesso ma andiamo molto d’accordo” E poi lei aveva dichiarato: “All’inizio io ero più gelosa, adesso lui lo è di più … abbiamo delle passioni in comune e stiamo bene insieme ma non è castrante nella mia vita. Non mi limita”.

E poi, ancora: “ll matrimonio qualche volta ci ho pensato. Perché no? Sarebbe carino. La nostra è una storia autentica e sana. Non viviamo insieme e forse il segreto è anche quello”.

Ma poi tutti si sono accorti che il giorno del matrimonio del figlio di Ezio Greggio, mancava Romina nelle foto postate sui social e, nello stesso giorno, lei era ad una festa.

E così sono iniziati a girare i primi rumors poi confermati dallo stesso conduttore del tg satirico, Striscia la notizia che ha scritto un post.

Ezio Greggio conferma a notizia della fine della sua storia d’amore con Romina Pierdomenico

Dopo che erano iniziate a girare le voci sulla probabile fine della storia d’amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico il conduttore, sui social aveva scritto così: “La bella storia con Romina è finita alcune settimane fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita. La storia è diventata una grande amicizia, tanto che è venuta giorni fa al mio Monte Carlo Film Festival e il nostro continua a essere un rapporto aperto e sereno. Sono stati 5 anni indimenticabili. W Romina”.

Romina Pierdomenico diventa opinionista a Pomeriggio 5, il programma di Barbara d’Urso

Romina Pierdomenico, nel salotto di Barbara d’Urso non ha fatto alcun accenno a Ezio Greggio né, tantomeno, alla fine della sua storia d’amore con il conduttore ma si è limitata a fare il suo nuovo lavoro di opinionista.

Oltre a quello, in radio, conduce il programma Friends. Per ora entrambi sono molto riservati e rispettosi uno dell’altra.