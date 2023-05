Chiara Ferragni, la bambina di undici anni la umilia sui social, lei le risponde e viene sospeso il profilo alla undicenne, la madre della piccola sbotta

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa, si è parlato molto della bambina di 11 anni che ha attaccato la Ferragni per delle foto che l’influencer ha postato sui social con pochi abiti addosso. La bambina le aveva chiesto se quello fosse il modo giusto di comportarsi e la Ferragni le aveva risposto che era necessario che lei nella vita facesse ciò che più le piaceva e che la faceva sentire bene con sé stessa. Poi il profilo della bambina è stato sospeso e la mamma della 11enne, sui social, ha avuto da ridire. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è accaduto.

La bambina critica pubblicamente Chiara Ferragni e lei le risponde

Qualche giorno fa, una bambina di appena 11 anni ha scritto un post di critiche sotto una foto della Ferragni in cui indossava solo l’intimo. La bambina le aveva scritto così: “Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette, ho una bella mamma, ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo”.

Chiara Ferragni non ha esitato a risponderle e ha scritto: “Il messaggio per tutte, ragazzine e non, è semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e anzi dimostrare che ognuno è libero di essere sè stesso”.

La bambina subisce la chiusura del profilo social e la mamma sbotta

Dopo questo botta e risposta, alla bambina hanno chiuso i profilo social e la mamma, alle pagine del Corriere della Sera ha dichiarato: “Io non posso accettare che mia figlia per aver espresso un’opinione, peraltro condivisa da tante persone, sia stata messa a tacere, bannata, eliminata. Inoltre, con la chiusura del profilo perdiamo cinque anni di ricordi, di gare, di momenti belli condivisi con la comunità dell’equitazione”.

Ma la bambina non ha subito la chiusura del profilo per il parere espresso bensì per l’età che ha, infatti, bisogna avere minimo 13 anni per iscriversi sui social.