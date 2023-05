Karina Cascella senza pietà contro Enrico Papi e Orietta Berti: “Sono delle mummie”

0 SHARES Condividi Tweet

Karina Cascella, che per tanti anni è stata opinionista nel salotto di Barbara d’Urso, Pomeriggio 5 e, ancor prima, volto a Uomini e donne di Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv oggi che si è allontanata definitivamente dal mondo della televisione e, con freddezza e lucidità, non facendone più parte, ha espresso la sua opinione su alcuni personaggi televisivi ma le parole che ha usato sono state decisamente molto forti. Vediamo cosa ha detto.

Karina Cascella: “Nei salotti tv fanno lavorare solo le solite mummie”

Karina Cascella al settimanale Nuovo Tv, in occasione di una recentissima intervista, ha dichiarato: “I salotti tv? Sembrano un cimitero e fanno lavorare le solite mummie”. E, se fino ad ora ha parlato in generale, poi è entrata nello specifico e ha detto così di Enrico Papi “non c’entra gli obiettivi” mentre di Orietta Berti nel ruolo di opinionista al Grande fratello vip condotto da Alfonso Signorini: “Non c’entrava nulla e sembrava che a una certa ora avesse sonno”.

Karina Cascella svela perchè non lavora più in televisione

Poi Karina Cascella ha parlato anche di sè stessa e del motivo per il quale ha scelto di lasciare la tv dove anche lei andava nel ruolo di opinionista e ha detto: “Sarei difficile da gestire”.

E poi ha anche aggiunto: “Non mi chiamano mai anche se sono perfetta”.

Poi, a proposito di ciò che guarda in tv ha detto: “Oggi scelgo quello che mi piace. Di recente sono anche stata ospite nel programma Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio“.

Dell’eventualità di Pupo come opinionista nella prossima edizione del grande fratello vip, ha detto: “Stiamo scherzando? L’opinionista è la spalla del padrone di casa, deve tirare fuori quello che il conduttore non può dire. Quando in una puntata ci sono momenti piatti tocca proprio agli opinionisti innescare discussioni. Nè Pupo né Orietta Berti sanno fare queste cose. E poi i ragazzini non sanno nemmeno chi sia Pupo!”

Invece, di Vladimir Luxurya ha detto: “è una che sa il fatto suo, ma non è nuova a questo ruolo di opinionista”.