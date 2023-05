Orietta Berti umilia Iva Zanicchi: “Non ci si comporta così”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente in occasione della quale, oltre a parlare di sé e della sua vita, ha lanciato una stoccata al veleno contro il modo di fare esuberante della collega, Iva Zanicchi e le parole che ha usato nei suoi confronti sono state decisamente molto dure. Vediamo cosa ha detto.

Orietta berti contro Iva Zanicchi: “Non le si addice ciò che ha fatto”

Orietta Berti che domani, primo giugno, compirà 80 anni e ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente per fare un bilancio della sua vita e in questa occasione ha espresso il suo parere sulla collega Iva Zanicchi e sul suoi modo di comportarsi, soprattutto relativamente alla sua passione per raccontare barzellette un po’ audaci: “Tante volte si eccede per il gusto del gioco, ma in linea di massima penso che una parolaccia, accettabile sulla bocca di una vent’enne, non si addica ad una donna matura.”

Orietta Berti diretta sul figlio Otis: “Il mio unico cruccio è mio figlio Otis”

Orietta Berti ha, però, anche parlato nella stessa intervista, della sua famiglia, del marito Osvaldo Paterlini, dei suoi due figli, Omar ed Otis e delle sue due nipotine Olivia e Ottavia. Però, ha avuto da ridire sul figlio Otis: “Siamo una famiglia felice con l’unico cruccio che il mio secondogenito, Otis, credente, con una compagna credente anche lei e due figlie non si è ancora sposato. Speriamo che mi ascolti e lo faccia presto.”

Orietta Berti ha poi rivelato che si sente in perfetta forma fisica e di non sentirsi affatto una ottantenne ma bensì una quarantenne in ottima salute: “Sentirmi una splendida quarantenne? Assolutamente si. Per tutto quello che riesco a fare e per la freschezza del mio cuore.”

In occasione, invece, di un’altra intervista rilasciata ad Agi e alla domanda che le è stata fatta: “Qual è il segreto di Orietta Berti?”, lei ha risposto così: “Posso supporre il mio carattere solare, le mie canzoni che sono accattivanti ed il mio modo di porgerle; e poi perché ho fatto tantissima televisione, diventi una di famiglia, un’amica”.