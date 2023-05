Oggi è un altro giorno, Serena Bortone non si trattiene “Noi siamo ancora qua”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone conduce una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, un suo ospite commette una gaffe ma lei non si accorge di nulla.

Serena Bortone ha condotto una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, andata in onda proprio oggi venerdì 26 maggio 2023. Ad un certo punto, la conduttrice non si è accorta che un suo ospite ha commesso una clamorosa gaffe che invece è stata abbastanza evidente a diversi telespettatori di Rai 1 che stavano seguendo la puntata. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Che cosa ha detto Serena?

Serena Bortone conduce una nuova puntata di Oggi è un altro giorno

Serena Bortone oggi, venerdì 26 maggio ha condotto una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 che va in onda come sempre intorno alle ore 14.00. La conduttrice, che non tornerà il prossimo anno con la sua trasmissione, ha ospitato in studio Sandro Giacobbe, il cantante che ha rilasciato un’intervista molto interessante.

Ospite in studio Sandro Giacobbe, protagonista di una gaffe

Oltre a parlare della malattia che purtroppo lo ha colpito alcuni anni fa, ha anche raccontato le origini della sua famiglia e poi è stato protagonista di una gaffe che ha davvero del clamoroso e della quale la conduttrice non si è neppure accorta.“Mio padre era originario di Masca, in provincia di Giarre”, ha detto Sandro che ha commesso però una gaffe. Si perchè il comune di Mascalucia, Masca si trova a Tenerife e non di certo in provincia di Giarre, ma di Catania. Giarre non fa provincia, Masca che in realtà è Mascalucia sono dei comuni appartenenti alla provincia di Catania. Ad ogni modo, la conduttrice non si è accorta di questa gaffe che ha del clamoroso, ma diversi telespettatori soprattutto residenti di quelle zone, non hanno potuto non commentare sui social.

La stoccata di Serena verso i suoi detrattori

La conduttrice, ancora nel corso della puntata si è lasciata anche andare ad una frecciatina nei confronti dei suoi detrattori. Come abbiamo già anticipato, è da mesi che si parla di una possibile chiusura di Oggi è un altro giorno per la prossima stagione, notizia che è stata confermata nei giorni scorsi. Nella fascia oraria occupata adesso dalla Bortone arriverà un’altra conduttrice o un altro conduttore con un altro programma. “Noi siamo ancora qua”, ha detto ad un certo punto la conduttrice, lanciando una stoccata riguardo proprio queste voce che da giorni si rincorrono.