Serena Bortone criticata ed attaccata sul web, cosa c’è dietro

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone fortemente criticata ed attaccata sul web. Un giornalista parla di fake news e profili fake, ecco la verità.

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno nelle scorse ore è stata pesantemente attaccata sul web. Le critiche non sono arrivate però da semplici telespettatori, quanto da Alberto Dandolo, il famoso giornalista che cura una rubrica sul portale di news Dagospia.it, dove in genere svela alcuni retroscena sui personaggi noti del mondo dello spettacolo. Il giornalista ha parlato così della conduttrice di Oggi è un altro giorno, dicendo di lei che in questi ultimi tempi è finita al centro di alcune critiche arrivate da profili fake. Ma cosa ha riferito nel dettaglio Dandolo?

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno finisce al centro di critiche

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno è finita al centro delle attenzioni di Alberto Dandolo, il giornalista che cura una rubrica sul portale di news Dagospia.it. Il giornalista parlando ai suoi lettori ha fatto notare come la conduttrice di Rai 1 negli ultimi tempi sia finita al centro di diverse critiche arrivate da profili fake che giorno dopo giorno hanno attaccato la conduttrice.“La giornalista è finita da mesi nel mirino di account fake o parodia, utilizzati in gruppo contro di lei…”, ha detto il giornalista.

Alberto Dandolo parla di fake news e profili fake contro la Bortone

Dandolo, però, ha anche colto l’occasione per svelare un retroscena legato alla conduttrice di Oggi è un altro giorno. Quale? Sembra che Dandolo sia venuto a sapere che molti profili fake in questi mesi hanno agito in tal modo contro la Bortone, soltanto con un obiettivo ovvero screditarla, inventando in alcuni casi anche notizie del tutto false. “L’obiettivo? Danneggiarne la reputazione con analisi farlocche sugli ascolti e non solo…”. Ma chi ci sarebbe dietro questi profili fake? Dandolo non ha fatto nomi al momento e questo ha fatto sorgere diversi dubbi ai lettori. “Chi ha manovrato contro la brava Serena? Ah non saperlo..”.

La Bortone, il suo futuro professionale svelato da Dandolo

Serena Bortone, venuta fuori questa notizia non ha rilasciato alcun commento e forse non lo farà mai. Intanto, si appresta a condurre le sue ultime puntate di Oggi è un altro giorno, visto che il programma non tornerà la prossima stagione. Dandolo, ancora, ha parlato del futuro professionale di Serena, sostenendo che dovrebbe approdare su Rai 3 al posto di Massimo Gramellini. “Dovrà lasciare il pomeriggio di Rai1, sarà ricollocata su Rai3 nella fascia che fu di Massimo Gramellini…”, ha detto Dandolo.