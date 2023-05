Fiorello lancia la bomba: “Amadeus non sa ancora se vorrà fare Sanremo”, interviene la Rai che replica a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, venerdì 26 maggio, Fiorello durante la sua trasmissione del mattino, Viva radio 2 ha lanciato una bomba che ha lasciato tutti senza parole: “Amadeus sta ancora decidendo se condurrà il prossimo Festival di Sanremo” ma la Rai ha deciso immediatamente di replicare e dire come stanno esattamente le cose. Vediamo quale è stata la replica della dirigenza della Rai.

Fiorello: “Amadeus mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo»

Ieri, in puntata, a Viva Radio 2, Fiorello ha deciso di svelare a suo pubblico che Amadeus gli aveva confessato di stare ancora decidendo se condurre o meno il prossimo Festival di Sanremo: “Amadeus mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo».

E poi: “Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo. La butto lì. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta”.

E poi Fiorello, pur ammettendo che Amadeus non lo aveva autorizzato a dirlo ha aggiunto per chiarire la sua posizione: «A me piace dire le cose, perché la gente deve sapere».

La Rai replica con una nota ufficiale

Dopo questa bomba lanciata da Fiorello, anzi “Bombetta” come l’ha definita lo showman, la dirigenza Rai è voluta intervenire con una nota ufficiale e l’ha fatto nella persona del nuovo amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio che ha negato la notizia rivelando, al contrario che Amadeus non ha alcun dubbio in merito alla conduzione del programma e che stanno già lavorando in serenità alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Per ora ad andare via sono stati Fabio Fazio e Lucia Annunziata; quest’ultima ha motivato così la sua scelta: “Non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione”.