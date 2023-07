Serena Bortone chiude Oggi è un altro giorno e fa un discorso finale tagliente “Liberi a qualsiasi prezzo”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone ha chiuso oggi con il programma Oggi è un altro giorno, che da settembre non farà ritorno in tv. Ecco il discorso della conduttrice.

Serena Bortone ha chiuso proprio oggi, venerdì 30 giugno, la sua trasmissione Oggi è un altro giorno. La conduttrice ha salutato il pubblico di Rai 1 che per tre anni ha seguito il programma che ha chiuso i battenti per sempre. Un discorso molto commovente per certi punti di vista, ma anche originale, in cui la conduttrice ha mixato diverse emozioni. Ma cosa ha detto Serena nel salutare i suoi telespettatori?

Serena Bortone saluta il suo pubblico di Oggi è un altro giorno

Serena Bortone proprio oggi, venerdì 30 giugno ha chiuso i battenti con la trasmissione Oggi è un altro giorno. La conduttrice ha salutato il suo pubblico, che per tre anni ha seguito puntata dopo puntata Serena, i suoi ospiti ed il suo cast. Un discorso carico di emozioni quello della Bortone, attraverso il quale si è anche tolta qualche sassolino dalla scarpe.

Il discorso della Bortone, mix di emozione e rabbia

“Questo è stato uno spazio libero, abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite, un pezzetto di ognuna resterà con me e con voi. Abbiamo illuminato artisti, valorizzato la memoria, presentato la contemporaneità e sostenuto storie di coraggio. Vi abbiamo informato sull’attualità. Soprattutto abbiamo vinto la scommessa di portare qui tanta la letteratura, la musica classica e la lirica”. Queste le parole di Serena Bortone, la quale ci ha tenuto a sottolineare tutto quello che è stato fatto in questi anni ed il fatto che il pubblico con lei è cresciuto. “Voi ci avete seguito sempre più numerosi e questo è il mio più grande orgoglio. Aver sconfitto quel pregiudizio elitario, arrogante e stolto secondo cui voi, il pubblico, non siete in grado quella che con un certo razzismo intellettuale viene chiamata la cultura alta”. La conduttrice è apparsa ad un certo punto con gli occhi lucidi e per poco non è scoppiata a piangere.

La promessa della Bortone al suo pubblico

“Aver alzato di molto gli ascolti di questa fascia è la conferma che avevamo ragione”, ha tuonato la conduttrice che sarà sostituita da Caterina Balivo.“Vi lascio con un augurio e una esortazione: siate liberi e autentici a qualsiasi prezzo. Ci rivedremo ancora”. Con queste parole, Serena ha salutato il suo pubblico, facendo però una promessa.